習近平21個月未出訪有原因？ 學者：保六中沒閃失

中共總書記習近平近2年未出訪。（新華社）

中共 十九屆六中全會正在召開，這次全會要審議通過的中共第三個歷史決議，將奠定中共總書記習近平 的歷史地位和繼續執政的歷史合法性，時政評論家鄧聿文認為，習必須保證會議不能出任何一點差池，而這正是習連續缺席重要國際會議的原因之一。

據德國之聲報導，鄧聿文指，習近平已21個月沒有外訪了。出現這種極不尋常的現象必然要有極不尋常的理由來解釋，這個理由現在看來只能是中國 奉行的極嚴格的疫情「清零」政策。

鄧聿文指，按當前中國出入境的嚴格隔離政策，習和其他中共官員若出訪，回國後要隔離21天，雖然習可以通過視訊等方式遙控領導，但一些要本人親自出席的活動就沒法進行。此外，領導人出訪必然要帶領龐大團隊，他們當中有人感染的機率就很大，即使無人感染，也要隔離21天，工作就基本癱瘓。

他認為，這些狀況習必須考慮到。「想想看，習會在六中全會上通過影片方式為出席會議的全體中央委員作報告嗎？其他領導人也不能缺席這個重要的會議。」

鄧聿文分析，除防疫限制，中國國內繁重的事務及外部環境的不友善也減少習出訪的意願和興趣。今年下半年以來，內部大事一件連一件，有輿論把整頓資本、補教、演藝圈等行動稱作習正發動一場新政，不管習的意圖何在，對這些事情的處理容不得分心，何況還有台灣問題。

而接下來有北京冬奧，習須集中精力去做，倘若處理不妥，可能埋下地雷，從而為廿大埋下隱患。

此外，外部環境不友善也讓習對外訪興趣大減。他表示，一方面，在華盛頓營造的抗中氛圍下，美國的盟友不方便此時邀請中共領導人訪問。再者，習若出訪，總需獲得成果，若什麼成果都沒有，出訪意義就不大。

至於美中峰會，鄧聿文認為，若習拜同在國際場域出現，以目前態勢，拜登還是主角。而且習現在不想與拜登見面，因兩人會見若不歡而散，兩國關係就沒有迴旋餘地。

他評估，有理由認為，在更多的民眾接種疫苗，明年北京冬奧會及三月兩會後，中國會放棄「清零」做法，重開國門，屆時，習近平和中共其他領導人才會出訪。