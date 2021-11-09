中共六中全會召開 胡錫進談中國變化：兩大事件引恐慌

北京天安門廣場。Getty Images

中國 正在召開的中共六中全會，將審議第三份歷史決議，外界關注中國對過去9年的自我評價。中國外圍官媒環球時報總編輯胡錫進9日對於過去幾年發生的重要變化表示，有兩件事對中國衝擊最大，一是中美貿易戰急劇升級造成的中美戰略衝突，二是新冠疫情 。他稱，這兩大事件都在初期給中國社會帶來了一定恐慌，中國社會的信心一度面臨考驗。

據多維新聞，胡錫進稱，不少中國人在中美貿易戰初期被美國 全面打壓中國的架勢嚇住了，極度悲觀，擔心中國的好日子過到頭了，中國的經濟發展有可能被美國的制裁窒息。當時有一篇很有名的演講文章，認為如果中美關係壞下去，中國年輕人此生就洗洗睡吧。它典型折射了當時部分中國人的心態：恐美，焦慮。

但他認為，幸虧中國有一個強大的中央，帶領中國度過了那段動盪期。

他提到，有人認為，中美這場衝突或可避免，但他們的證據非常孱弱。美國打壓中國崛起被更多學者認為不可避免。那麼過去幾年的一個重要成就是，中國成功面對了這場較量的到來。溫和的中國社會戰勝了國際政治頂級衝突找上門來時的忐忑不安，實踐了「不願打，不怕打，必要時不得不打」的穩健戰略，用做好自己的事情強有力回應了美國的進攻，瓦解了它的囂張氣焰。幾年一轉眼過去了，現在大家還怕美國嗎？

胡錫進表示，事實鼓舞了中國人民，中國經濟越打越強，中美的實力差距進一步縮小，中國在心理上也真正告別了恐美情結。這意味著中國不僅有能力發展，而且變得更能承受風浪了，對一個大國來說，這種變化的戰略意義怎麼評估都不過分。

對於疫情，胡錫進稱，在很多人感到失望的危機時刻，又是北京的沉著穩健力挽狂瀾，僅僅兩三個月，世界的抗疫形勢奇蹟般地逆轉了，中國從谷底邁上了戰略主動的高地。這一役充分展現了中國體制的優勢，重塑了中國人圍繞中西對比的諸多認識，中國社會的政治自信再次得到了根本性的鞏固。

他並稱，中美貿易戰和抗擊新冠疫情堪稱兩個超級事實，重置了中國人的政治認知坐標。中國不僅更好看清了自己，也看到了一個過去沒想到竟會是這樣的美國。

胡錫進最後指，過去幾年中國經歷了作為一個大國的成年禮，中國的物質更豐富了，實現全面小康，脫貧攻堅成就斐然，同時中國變強壯了，身體和精神上都如此。這個世界上誰都休想再恐嚇中國，什麼樣的衝擊也都難不倒中國，中國的綜合國力增添了一個心理強大的關鍵項。