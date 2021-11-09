新聞評論／「錢荒」熱就亂冷更亂 六中散會再說

中共8日開六中全會，顧不上經濟起落。極有可能要等六中散會，才有功夫救急。（美聯社）

有人在朋友圈中問說，家人在某市有300萬元人民幣存款，突接銀行通知被凍結，要求出具資金合法來源證明，想請教經濟界高人如何處置。各路回應中，至少有兩個不同省分的人都說，當地亦有通知，本月10日起，超過20萬元人民幣存款，動用需提交資金來源合法證明。

這種事聽來有些荒誕，但又不似謠言。經濟界有種解釋，說這與金融反腐、打擊洗錢等動作無關，而是「錢荒」來了，因四面八方都要用錢，外資撤離需拿走錢，地產商還本付息需要用錢，地方政府性債務償還期到了要用錢，還有生產性企業買能源、原材料需用錢。但央行卻不敢再印錢，金融機構只好把錢握在手心。

「錢荒」是中國 經濟出現問題的表現之一，中國經濟有個規律，當經濟高速成長之際，市場火熱，天下太平；當經濟一放緩，各種毛病就冒出來了，所謂一熱就亂，一冷更亂。

第三季中國經濟增速放緩到4.9%，不僅低過市場預期，還可能跌破潛在增長率。由於擔心被指「妄議」，經濟學者很少出來究因，但放眼一看就知，一是外部市場的大宗商品價格輪番狂漲，一是國內搶煤限電，一是房地產 市場在恒大等事件下遇冷滑坡，一是貨幣政策明穩暗收，一是固定資產投資下降，一是消費未如預期，經濟有氣無力。

現在較擔心的是出口，因出口成了中國今年拉動經濟的主力。但新出口訂單連續6個月位於臨界值以下，有學者估計全球經濟體近期擴張放緩。10月新出口訂單指數46.6%，與原材料成本上升、海運運費高漲、產能替代效應消退有關。如果外部市場變化，中國出口就會減退。

經濟出現這麼多問題，有的主管部門忙於救火，大宗商品要穩價保供，煤炭要限價穩供；有的主管部門火上添油，比如商務部的鼓勵民眾存貨釀成全面搶購風潮，還有「武統」、「戰備」的謠言。

經濟問題還可能有其政治因素影響。中共 8日開六中全會，會前大批地方主官換血，中共當局以政治大事要緊，顧不上經濟起落。極有可能要等中共六中散會，才有功夫救急。

中國經濟放緩和諸多問題，主要有三大原因，一是規律性的起落，一是政策的失誤和執行不力，一是外部壓力前所未有的大。傳說六中之後，中共領導人將下令全力衝刺，確保年初定下的各大指標要完成。

其實中國經濟每到年尾都會衝刺，但往年進入第四季就著手，今年開完中共六中，迴旋空間不大了。更慮及土地財政已成無米之炊，房地產未有推力反有拖累，加上還沒有明說壓力極大的就業問題，學者斷言是「經濟開始由滯脹走向衰退」，衝刺力度得大點才行。