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過去為何成功、未來繼續成功 六中將決議2大問題

中國新聞組／北京9日電
中國官媒力推習近平的偉大領袖形象，宣傳他將「帶領百年大黨奮進新征程」。（新華社）
中國官媒力推習近平的偉大領袖形象，宣傳他將「帶領百年大黨奮進新征程」。（新華社）

中共六中全會8日起一連四天在北京召開，主要議程是審議「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」。官媒人民日報稱，決議將回答兩個重要問題，一是看清楚過去中共為什麼能夠成功，二是弄明白未來中共怎樣才能繼續成功。此外，可能有小幅人事異動。

新華社昨天發表題為「不可逆轉的歷史進程」的長文，高度評價習近平領導下的九年，是「中國特色社會主義進入新時代的九年」、「兩個一百年」奮鬥目標交匯的九年」、「自信自強、守正創新的九年」，「民族復興按下『快進鍵』，跑出『加速度』。」

新華社已連續第三天發文詳述習近平執政九年來的政績，稱「九年風雷激蕩，鑄就世紀偉業」，包括在香港問題上「迅速實現由亂到治的重大轉折」、「掀開『東方之珠』新的一頁」。有外國學者說，六中全會將為習「創造一個新的時間方舟，讓他乘著歷史的浪潮衝向未來」。中國官媒的宣傳被普遍認為是為習近平繼續擔任中國黨、政、軍最高領導人造勢。

連日來，中共人民日報等官媒陸續發出系列長文，頌揚習近平的政績，諸如「新時代的關鍵選擇」、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿等，回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數習上任以來的各方面政績。

路透在8日的報導中，稱此次六中全會為「重量級會議」。報導說，時值中共成立100周年，按慣例以閉門形式舉行的此次全會，「被外界視作在歷史時間節點下的一場具有全局性、歷史性意義的重要會議」。

新華社的英文推特帖羅列了一長串溢美之詞，讚頌習近平「信念堅定又行動果敢」、「思想深刻又情懷深厚」、「善於繼承又勇於創新」、「能始終把握大局又敏於掌控變局」、「奮鬥不止又有強大自制力」、「謙遜平和又無所畏懼」。

英國金融時報則預測，本周中共六中全會的投票將獲得通過，「為現任主席習近平在明年的中國共產黨第二十次代表大會上獲得前所未有的第三個任期掃清道路。」

香港南華早報在分析第三個歷史決議時說：從重要性而言，它可能比不上中共歷史上的其他兩個歷史決議， 「更多是強調習近平的權威和政策」。

美國紐約時報則報導，新的決議將反映中共防禦性的自豪感。前兩項歷史決議的標題都帶有「問題」字眼，而這項決議是關於黨的「重大成就和歷史經驗」。維也納大學退休教授魏格林（Susanne Weigelin-Schwiedrzik）認為，新決議很可能在褒揚毛、鄧的同時，表明只有習近平握有中國崛起新時代的答案。

六中全會將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，為習近平長期執政定下基調。（美聯社）
六中全會將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，為習近平長期執政定下基調。（美聯社）
中共19屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開。（取材自多維新聞）
中共19屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開。（取材自多維新聞）

習近平 中共 中國

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