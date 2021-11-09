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外媒促英文回答 中特使懟「不如你先用中文」

特派記者賴錦宏／北京9日電
中國氣候變化事務特使解振華。(取材自觀察者網)
中國氣候變化事務特使解振華。(取材自觀察者網)

日前在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會（COP26）上，中國氣候變化事務特使解振華被美聯社記者問道：「打斷一下，你能不能直接用英文回答問題？」一時之間眾人愣住。解振華對此哈哈一笑，反問該記者：「不如你用中文提問。」現場隨即爆出笑聲。據環球時報的描述，提問的記者在現場也垂下頭。

來源：YouTube

隨後的提問中，美聯社記者稱：「中國總是要反過來指責美國，說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登總統已承認（這一點），但中國目前才是排放最大的國家，請問你如何評論？」

曾參加過12年聯合國氣候變化談判的解振華稱：「大家早已有了結論，氣候變化、全球變暖的原因，主要是發達國家在工業化城鎮化過程中無序排放造成的歷史原因，這是共識。也因此，《巴黎協定》要求發達國家帶頭減排，並應向發展中國家提供支助。」

解振華澄清：「有個庫茲涅茨曲線，各國在發展階段，肯定會隨之增加排放。中國仍處於發展階段，但是中國已大大降低了排放峰值。事實上，在碳達峰時，發達國家人均排放的都比中國高得多。我們既要壓低峰值、又要縮短這個時間，這也是中國為應對氣候變化做的努力。所以要歷史地看、全過程地看這個問題。」

解振華指，正是在中美雙方共同努力下，2015年聯合國氣候變化大會達成了《巴黎協定》。《巴黎協定》反映了世界發展的大趨勢，來之不易，不能輕言放棄，但美國上屆政府後來卻宣布退出《巴黎協定》，「耽誤全球應對氣候變化多邊進程長達5個年頭，美國現在應該趕緊追上來，與我們一起合作」。

中國 美國 聯合國

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