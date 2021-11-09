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美媒：「共同富裕」惹恐慌 中國富豪忙轉移資產

中國新聞組／北京9日電
中國領導人習近平推動「共同富裕」政策，原先把注意力放在賺錢的中國富豪，如今已轉為放在如何保住財富。（中新社）
中國領導人習近平推動「共同富裕」政策，原先把注意力放在賺錢的中國富豪，如今已轉為放在如何保住財富。（中新社）

中共領導人習近平日前重新提出「共同富裕」政策，採取新措施對社會財富進行三次分配，外媒報導，對此感到恐慌的中國富豪們把原本放在賺錢上的注意力，轉為放在如何保住財富，甚至轉移財產。

美國之音9日轉述美國福斯新聞報導，中國富豪原已周期性感到有必要對政府隱藏財富，但北京最近推動的「共同富裕」政策，已在中國富豪圈掀起一陣小恐慌。共富政策目的是要縮小中國的貧富差距，但相關法律提案的條文和執法細節卻依舊模糊。

報導表示，北京為加強對中國網路業巨頭公司的控制，包括電商平台阿裡巴巴和遊戲及社媒營運商騰訊等，已採取「反壟斷」和「資訊安全」等相關整肅措施。這些企業的規模已顯得太大，恐怕會不受控制。

報導指出，保持低調是關鍵。中國的富豪們開始刪除社交媒體帳號，不再使用社媒並拒絕接受採訪。這樣做的目的是為了防止他們的言論被用來打擊他們，可能被解釋為反政府。

此外，中國富豪們需要合法地將資金在國內轉移，逐漸採用三種主要方式：將更多資金投入離岸信託、分散資產投資綠色科技和外國企業，以及僱用地下錢莊必要時換匯搬移資金。

報導表示，不過這三種新方法都各有挑戰，在中國是一種全新嘗試，可能因政府制定的法律而面臨難度。

報導說，信託可能看來是吸引人的保護資金免受政府可能實施的任何遺產稅的方法。但是，在完全不知道北京未來可能針對信託管理會制定什麼法律的情況下，理財顧問已建議客戶對個人資產盡可能保有最低程度的控制。

報導表示，中國當局定期地採取一些令富豪感到驚嚇的政策，尤其是2012年左右制定了一些新法，促使中國富人大肆購買藝術品作為將資金洗到海外的方式。

新冠疫情的流行導致中國關閉國界，政府也禁止加密貨幣交易，都令將資金從中國轉移出的程序變得更加困難。

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