放棄改造中國？ 胡錫進：美國向現實低頭

據俄羅斯衛星通訊社11月8日報導，美國國家安全顧問蘇利文對美國有線電視新聞網（CNN）表示，美國不再試圖改變中國，而是在尋找與中國共存的途徑。（取材自環球時報）

美國 國安顧問蘇利文 在CNN 7日播出的一段專訪中表示，美國以前對華政策的一個錯誤是，認為通過美國的政策，中國 體制將發生根本轉變，而這並不是拜登政府的目標。環球時報總編輯胡錫進指出，蘇利文的表態顯示並非美方失去「改造中國」的意願，而是美方接受了改造中國是美國根本做不到的現實。

蘇利文在訪談中提到，美國對華政策的目標是創造一種環境，使兩個大國在可預見的未來能夠在國際體系內工作。不過他進一步表示，這個環境應更有利於美國及其盟友的利益和價值觀。

對於這段訪問，胡錫進指出蘇利文以國家安全顧問的身份表示美國政府不再尋求改變中國的體制，這值得歡迎。

胡錫進認為，改造世界是美國的基本政治思維，與其對應的是美國根深柢固的安全觀。透過這種方式消除它所認為的外部威脅，增加美國的安全和其他重大利益。

他並舉出蘇聯與日本的例子，俄羅斯因為力量太大，在冷戰之後遭到美國進一步的窮追猛打。在上世紀經濟快速崛起的日本則是政治上完全西方化，美國出手瓦解了日本的競爭力。那段歷史顯示美國是多麼不接受來自外部的戰略挑戰。

然而從川普政府開始，美國對這種主張和策略越來越洩氣，尤其是對透過接觸戰略實現該目標失去了信心。川普政府發起，拜登政府接續，完成了美國朝著圍堵中國的戰略轉型，與中國激烈競爭成了拜登政府的新口號。

胡錫進判斷美國政治精英們不會真正接受中國體制，他們實際上只是承認了從外部撼不動中國體制的現實，轉為嘗試怎麼做能夠破壞中國體制向國家發展源源不斷輸送的活力。

胡錫進指出，盡管中國對華盛頓的戰略善意不抱希望，但仍然可以朝著積極的方向使用蘇利文的表態。這樣的表態畢竟有助於中美關係的緩和，「我們應當要求美方落實該表態，減少對中國內部事務的政治干預」。