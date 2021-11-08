違禁令提供中艦發動機？ 德製造商否認

德媒此前報導，稱中國 海軍主力驅逐艦大量使用由德國 製造商開發或製造的發動機技術，「逃避了出口管制禁令」。被點名的兩家德國公司雙雙否認，堅稱遵守武器出口管制規定。中國軍事專家也表示，這種給中國主戰裝備強行「攀洋親戚」的說法缺乏基本邏輯。

環球時報報導，德媒此前引述瑞典 斯德哥爾摩國際和平研究所證實，2020年之前，MTU在中國的分公司一直是中國海軍052D型導彈驅逐艦的發動機供應商。稱「MTU在中國交付發動機的詳細信息，在公開網站都可以查到」。

與MTU公司的情況類似，該報導再點名德國大眾的法國分公司SEMT Pielstick此前也在公司網站上發布了交付PA6發動機的項目消息，而該發動機是為中國海軍當時的新型護衛艦生產的。

然而被德媒點名的兩家德國公司雙雙表示否認，堅稱一直遵守武器出口管制規定，所有與中國軍方有關聯的情況，全都公開記錄在案。

MTU公司否認德媒的指責，表明沒有「與中國國防部或中國軍隊簽訂任何合同」。所謂為中國潛艇提供發動機的說法，更是子虛烏有，因為該公司已經明確停止潛艇發動機研發生產。

「艦載武器」主編石宏7日指出，德媒報導純屬捕風捉影，無視德國造船技術的衰落，強行給中國軍艦亂攀「洋親戚」，實在令人匪夷所思。