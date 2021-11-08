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違禁令提供中艦發動機？ 德製造商否認

中國新聞組／北京8日電

德媒此前報導，稱中國海軍主力驅逐艦大量使用由德國製造商開發或製造的發動機技術，「逃避了出口管制禁令」。被點名的兩家德國公司雙雙否認，堅稱遵守武器出口管制規定。中國軍事專家也表示，這種給中國主戰裝備強行「攀洋親戚」的說法缺乏基本邏輯。

環球時報報導，德媒此前引述瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所證實，2020年之前，MTU在中國的分公司一直是中國海軍052D型導彈驅逐艦的發動機供應商。稱「MTU在中國交付發動機的詳細信息，在公開網站都可以查到」。

與MTU公司的情況類似，該報導再點名德國大眾的法國分公司SEMT Pielstick此前也在公司網站上發布了交付PA6發動機的項目消息，而該發動機是為中國海軍當時的新型護衛艦生產的。

然而被德媒點名的兩家德國公司雙雙表示否認，堅稱一直遵守武器出口管制規定，所有與中國軍方有關聯的情況，全都公開記錄在案。 

MTU公司否認德媒的指責，表明沒有「與中國國防部或中國軍隊簽訂任何合同」。所謂為中國潛艇提供發動機的說法，更是子虛烏有，因為該公司已經明確停止潛艇發動機研發生產。

「艦載武器」主編石宏7日指出，德媒報導純屬捕風捉影，無視德國造船技術的衰落，強行給中國軍艦亂攀「洋親戚」，實在令人匪夷所思。

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