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解放軍官宣：殲16D投入實戰化訓練 未來料與殲20聯手

記者林則宏／綜合報導
首次在珠海航展上公開首秀的殲16D戰機。（取材自環球時報）
首次在珠海航展上公開首秀的殲16D戰機。（取材自環球時報）

據大陸央視軍事頻道報導，解放軍空軍近日宣告，國產的殲16D電子戰飛機已投入實戰化訓練。大陸網路媒體稱，殲16D可破壞敵方信息獲取能力，癱瘓敵方電磁系統，極可能加入擾台行列，甚至不排除近期出現在台灣空域的殲16戰機機隊中已有其身影。

來源：YouTube

報導稱，殲16D新型電子戰飛機，是大陸國產殲16戰機系列中最新研製並裝備部隊的型號。作為電子戰飛機，可以與其他戰機「無縫伴隨」作戰，形成一個比較完整的航空電子戰體系，「提高人民空軍信息化條件下履行使命任務的能力」。

央視新聞指出，殲16D電子戰飛機是在殲16平台上改進發展而來，是中國大陸自主研發的一款雙座雙發重型戰機，是攻防兼備的「作戰多面手」，與解放軍空軍裝備的其他戰機相比，在火控系統、雷達、操作系統方面都有了很大的飛躍。

軍事專家王明亮表示，殲16D與殲16最大的區別在於，殲16D能掛載的裝備類型特別多。殲16D的兩個翼尖可以掛載武器裝備，機身下的多個吊艙裝載了各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等。

王明亮稱，殲16D還保留了殲16戰機系列的空戰能力，因此殲16D同樣能掛載空對空飛彈，體現出其強大的戰鬥力。

他指出，殲16D與大陸第五代匿蹤戰鬥機殲20的共同點在於：都是針對敵人的雷達探測。殲16D負責壓制，不讓敵人探測，殲20則是躲開敵人的探測，讓敵人無法捕捉目標。

王明亮說，未來殲16D與殲20聯手，一定是「1加1大於2」，甚至是大於3的效益。「在未來的戰場上，這樣的搭配我們一定會用得上」。

專門發表軍事訊息與評論的大陸新媒體「樞密院十號」稱，電子戰飛機在現代戰爭中被譽為「信息切割機」、「電磁刀斧手」，將破壞對方的信息獲取能力，癱瘓對方的電磁系統，其作用意義堪比隱形飛機，甚至更甚。

文章表示，隱形飛機能讓自己隱形，電子戰飛機可以癱瘓甚至摧毀對方雷達網絡，讓己方的很多飛機相當於實現了「隱形」。同時它還能配合己方隱形戰機作戰，為隱形飛機賦能，極大增強隱形飛機的作戰效能。

「樞密院十號」指出，正如台灣專家猜測，目前巡航台海方向的大陸軍機中出現殲16機隊的概率非常高。按照大陸軍機實戰化應用的慣例，「好鋼一定會首先用在最最需要的刀刃上」，而台海方向、南海方向就是這種情況。

文章表示，不排除在巡航台灣相關空域的殲16戰機機隊中已經有其身影。「樞密院十號」並預告，11月11日解放軍空軍建軍節前後，也許還會有「重磅消息」陸續宣布，要台灣「某些人」趕緊做好心理建設。

大陸國產的殲16D電子戰飛機已投入實戰化訓練。（取自央視軍事頻道）
大陸國產的殲16D電子戰飛機已投入實戰化訓練。（取自央視軍事頻道）

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