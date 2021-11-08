王亞平幫葉光富剪頭髮 化身太空「Tony王」

王亞平（左）為葉光富（中）剪頭髮，翟志剛在旁幫忙吸走碎髮。 (視頻截圖)

進行首次太空 出艙前，神舟十三號飛行乘組已在太空生活20多天。王亞平化身太空理髮師「Tony王」，親自操刀為葉光富修剪髮型。翟志剛也在旁使用特殊的太空理髮裝置，幫忙將剪下來的碎髮吸入殘渣收集器裡，三人配合相當默契。

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文匯報報導，王亞平在進入太空站曾說過，在太空長期駐留，需要航天員具備理髮師的技能。她為此已訓練多次，在地面上也經常給其他航天員們剪頭髮。

「現在已經老開玩笑叫我『托尼王』(一般民眾對髮型師的稱呼)，技術已經很嫺熟了」，王亞平笑著說。雖然太空站的微重力環境讓王亞平不能站穩，但這完全不影響她的發揮，葉光富對著鏡子不住點頭。

此外，官方還公布了神十三乘組在11月2日午餐時的場景。

王亞平首先來到餐桌旁，開始擺放餐食和餐具。他們的午餐有米飯、糯米糕、紅糖糍粑、馬蹄滑蝦球、酸辣筍、土豆牛肉、玉米腸、雪菜兔肉、番茄雞蛋 湯、甜辣醬、蒜蓉辣醬，相當豐盛。

報導指出，航天員每天三餐就是最開心愉快的時刻，他們的胃口也不錯，整體的進食率達到百分之九十以上。

科研人員為航天員配備了100多種食品，除考慮營養外，還針對個人口味設計食譜 ，比如葉光富是成都人，有些菜品偏辣，王亞平是山東人，海鮮就不可少，作為東北人的翟志剛，口味則比較廣。