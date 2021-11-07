RCEP1月生效 中要頒「指導意見」

中國商務部表示已接到通知，RCEP將於2022年1月1日在已批准的會員國內生效。（新華社）

由日本 、中國 及東盟15國加入的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP ）將於2022年1月1日生效。中國商務部國際司6日表示，將適時頒布「關於高質量實施RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的指導意見」，為各地方、各行業把握RCEP機遇、實現更好發展提供指導和服務。

商務部網站消息指出，RCEP保管機構東協秘書處2日發布通知，宣布汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南等6個東協成員國和中國、日本、紐西蘭、澳洲等4個非東協成員國已向東協秘書長正式提交核准書，達到協定生效門檻，根據協定規定，RCEP將於2022年1月1日對上述中、澳等十國開始生效。

商務部國際司負責人表示，將會同相關部門，就推動實施好協定重點做好以下指導和服務工作：鼓勵和支持各地結合RCEP各成員國的降稅承諾和產業特點，推動中國優勢產品出口，並積極擴大先進技術、重要設備、關鍵零組件等進口。同時，持續提升中國服務貿易對外開放水準和投資自由化、便利化水準。

在促進製造業升級，加強產業參與RCEP競爭方面，鼓勵製造業企業加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快應用先進適用技術；充分發揮中國產業和市場優勢，在RCEP區域內進一步推動與成員國間產業鏈優勢互補、深度融合。

負責人說，商務部下一步將頒布「關於高質量實施RCEP的指導意見」，為各地方、各行業把握RCEP機遇、實現更好發展提供指導和服務。

法廣網報導，RCEP是日本與中國簽署的第一份相同的經濟夥伴關係協議，日中互相削減、免除關稅，互推GDP增長，讓兩國經濟關係更加密不可分。

日本約46%以上的貿易額是與協定參與國進行的。特別是與作為日本第一大貿易夥伴的中國首次參加同一個經濟夥伴關係協定，意義重大。

RCEP規定禁止政府要求進駐企業轉移技術，中國首次接受這一條件。關於數據流通等相關電商（EC）及包括商標的知識產權保護相似內的一些領域，也承諾適用於一定的國際規則。