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中軍艦裝德國發動機 「軍民兩用」成法規漏洞？

中國新聞組／北京7日電
052D型昆明號導彈驅逐艦(中)日前參演中俄海上聯合軍演。（取材自環球網／擷取自日本防衛省統合幕僚監部）
052D型昆明號導彈驅逐艦(中)日前參演中俄海上聯合軍演。（取材自環球網／擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

歐盟對中國實行武器禁運，但據德國媒體調查，德國現行法規中存在「軍民兩用不受管制」漏洞，使得中國最新型號的驅逐艦、護衛艦能使用德國廠商的柴油機。

德國之聲報導，老牌發動機製造商MTU發動機公司通過「軍民兩用」許可證為中國海軍052D型驅逐艦供應柴油發動機，並且至少持續到2020年。MTU還表示，從未和中國國防部或者中國軍方直接簽訂過合同，暗示具體協議都是由MTU的合作夥伴或者授權經銷商簽署。

報導指出，052D型導彈驅逐艦是中國海軍現役最先進的水面艦艇之一，在低速航行時則使用兩台由MTU生產的柴油發動機，到今年9月已有20艘服役。

軍備問題專家魏澤曼(Siemon Wezeman)指出，軍民兩用物資的出口屬於當法規「灰色地帶」。

據報導，德國媒體也發現，裝備MTU柴油機的中國軍艦，近期曾出現在存有主權爭端的永暑礁、渚碧礁等南中國海島礁附近水域。另外已有70多艘服役的056型輕型護衛艦，使用法國SEMT Pielstick公司設計、中國廠商獲授權生產的PA6型柴油發動機，這家法國企業是德國企業MAN的子公司。

「綠色和平」組織的裁軍事務專家盧爾茨(Alexander Lurz)批評，德國當前的出口管制法規顯然是為出口軍火而製訂的。他表示，新任德國政府必須轉變這種做法，全面收緊軍火出口。

中國 德國 國防部

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