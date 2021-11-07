新華社萬字給習近平六桂冠 頌揚「駕馭歷史潮流」

中國國家主席習近平5日與王滬寧、韓正等在北京人民大會堂會見全國應急管理系統先進模範和消防忠誠衛士表彰大會代表。（新華社）

中共 十九屆六中全會將於8日登場，會議將審議中共黨史上第三份「歷史決議」：「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，預計將進一步凸出中共總書記習近平 的功績。為配合六中全會的召開，新華社6日發布13000字長文，卯足全力頌揚習近平。

新華社在題為「習近平帶領百年大黨奮進新征程」的特稿中，稱「習近平無疑是駕馭歷史潮流的核心人物」，並為習近平戴上了六頂「桂冠」：「像愛父母那樣愛老百姓的中共總書記、眾望所歸的領導核心、讓國家強起來的戰略家實幹家、開闢新境界的時代變革者、胸懷天下的大國領袖、繼往開來的領航人」。

文章稱，「海內外輿論評介習近平，說他是一位信念堅定又行動果敢的人、思想深刻又情懷深厚的人、善於繼承又勇於創新的人、能始終把握大局又敏於掌控變局的人、奮鬥不止又有強大自制力的人、謙遜平和又無所畏懼的人。」新華社指出，中共十九大以來，習近平強軍思想、習近平經濟思想、習近平生態文明思想、習近平外交思想、習近平法治思想相繼確立，成為習近平新時代中國 特色社會主義思想的重要組成部分。

中共中央黨校教授辛鳴更將習近平與毛澤東、鄧小平並列。辛鳴說，「像毛澤東、鄧小平一樣，習近平再次成功推動了馬克思主義中國化、時代化—這正是中共百年來取得成功的基本經驗。」

中共黨的機關報、人民日報六日除頭版全版幾乎都是習近平的報導，四版也以全版刊登題為「書寫中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩」約一萬五千字的文章，羅列習近平過去九年的重要談話，強調要「更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍」。

在香港反修例期間，習近平表示：「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」文中稱，「他指揮捍衛『一國兩制』事業，粉碎了反中亂港勢力『顏色革命』的圖謀」。

香港明報日前曾引述北京知情人士指出，中共十九屆六中全會將審議的新「歷史決議」，將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」劃分，進一步凸出習近平的功績，為明年中共廿大習近平繼續掌舵執政掃清障礙。