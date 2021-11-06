封鎖馬祖到東亞大戰 《T-Day：台灣戰役》推演中國攻台

路透5日發布一篇名為《T-Day：台灣戰役》的戰棋分析報導，稱中國為尋求統治台灣，已經開始進行一場「灰色地帶」的作戰，並且提出6套軍事戰略專家設想衝突可能爆發的劇本。路透

路透5日發布一篇名為《T-Day：台灣 戰役》（T-DAY: The Battle for Taiwan）的戰棋分析報導，稱中國為尋求統治台灣，已經開始進行一場「灰色地帶」（Gray-Zone）的作戰，並且提出6套軍事戰略專家設想衝突可能爆發的劇本。

路透指出，中共人民解放軍 正針對台灣發起所謂的「灰色地帶」作戰，包含幾乎每天的恫嚇軍演及巡邏監控等活動，儘管不到武裝衝突的地步，規模頻率卻持續在加劇。

這篇報導檢視部分衝突推演，訪談近12名軍事戰略家與15名現役與退役台灣、美國 、澳洲與日本軍官，也利用美國、中國與台灣軍方、專業期刊和官方出版品的文章，同時也強調，就本質而言，這些推演都是純理論性質，既非預設即將發生事件的，也非肯定真實的衝突會遵循這些路徑之一發展，敵對行動甚至可能完全不會爆發。然而，隨著緊繃局勢升高，意外或誤判將隨時成為衝突的催化劑。

2049計畫研究所（Project 2049 Institute）資深主管易思安（Ian Easton）指出，各方都有著極大風險，「一場生死博弈正在進行，沒有一個玩家有任何辦法知道這將怎麼結束。」

狀況一：封鎖馬祖

有鑑於長期的「灰色地帶」作戰行動未能把台灣帶上談判桌，中國國家主席習近平與中共失去耐心。台灣的民意調查顯示，在島上年輕世代之間，正式獨立的支持度穩定增加，美國與地區盟友持續加強跟台方的軍政聯繫，讓習近平和共軍高層決定，中國將對馬祖實施封鎖，試圖加強壓迫台方開啟統一談判。

過程：解放軍海軍軍艦與潛艦包圍馬祖列島，數百艘抽砂船、漁船和中方海上民兵船舶也挺進強化周邊船隊。解放軍戰機開始全天候巡邏台灣海峽，警告任何台灣戰機、偵察機或軍艦越過海峽中線將受到攻擊，同時全面禁止來自台灣的海空交通，任何試圖突破封鎖的載客或載貨船舶將遭到拿補。

隨著小規模的台灣海軍與駐軍被孤立與無力抵抗，揭開1949年以來的第四次與最嚴峻台海危機。台灣的軍事指揮官派出軍艦與戰機攻擊解放軍執行封鎖的部隊，但中方在飛彈、攻擊機跟戰艦擁有壓倒性優勢。眼見解圍部隊早在抵達馬祖之前就遭到殲滅，台灣緊急籲請美國及盟友提供軍事和外交協助，北京則呼籲台灣政府立刻談判，討論統一的時程表。

結果：台灣拒絕北京的要求，但決定反對採取全面軍事作戰以突破封鎖。馬祖列島事實上落入中共掌握，隨著美國及盟友對北京實施協調好的經貿制裁，國際緊張情勢急遽上升。

狀況二：入侵金門

就在國際強烈反對北京的侵略之際，台灣政府仍斷然拒絕開始統一談判，民意明顯堅決反對任何形式的兩岸統一，提升國防開支、延長徵兵役期與要求美國大幅增加軍援與武器。美國帶頭的一場行動則協助台灣，包括加快支援台灣打造一隻現代化匿蹤潛艦艦隊的計畫。

在此同時，共軍暗中在福建省沿岸港口小心地集結受過兩棲登陸訓練的部隊，並在更內陸基地網調集空降部隊，習近平和共軍高層最後決定佔領金門。

過程：解放軍無預警開砲與發射飛彈，以密集火力攻擊金防部、軍營、防禦陣地和關鍵基礎設施目標。中方戰機與轟炸機針對衝向防禦陣地的金門駐軍發動打擊，載滿部隊的解放軍登陸艇在金門海灘會合，數百架直升機載著空降部隊奪取戰略要地。

隨著金門機場落入解放軍掌握，運輸機著陸與開始卸下部隊與裝備，數十艘強大的中國戰艦與潛艦駛入金門與台灣之間的水域，試圖阻擋任何援軍趕來，戰機則在天空維持著持續不斷的屏障以阻擋台灣戰機攻擊登陸部隊。

對此，台灣軍方發射一波波飛彈，針對中國沿海港口與金門島附近解放軍戰艦進行打擊，台灣空防系統也針對台海上空的共軍軍機發射地對空飛彈，空軍戰機緊急起飛攻擊中方攻擊金門的戰機與轟炸機。

結果：在美國及盟友能回應台灣發出的絕望求助之前，解放軍地面部隊壓制金門守軍。儘管美日海上部隊駛向台灣海峽，北京警告兩國不應介入，並呼籲立即停火，讓金門的軍人與民間傷患能被疏散到中國醫院與恢復基本服務，同時要求台灣同意遵循「一國兩制」進行統一談判。

在國際強烈反對之際，中國封殺聯合國譴責棋入金門的行動，習近平和中方高層採取長期抗戰跟忍受經貿制裁，算計華府與盟友不會甘冒風險，未如此小塊領土打起一場大戰。儘管北京的評估最後證實無誤，但危機仍舊持續，華府開始部署更多海陸空部隊到亞洲，加速交付武器給台灣，同時啟動全球外交行動，對中國實施懲罰性技術禁運。

狀況三：通關隔離

台灣局勢與國際反應至此仍未轉向，美方加快交付武器給台灣軍方，如F-16戰機、長程反艦飛彈、戰車、智慧水雷與攻擊直升機，同時加派軍事顧問協助緊急整頓台灣龐大、但訓練不足的預備役部隊。日本則在公開確認其將協助美國防衛台灣後，將陸自與海自單位部署至日本列島的南方島嶼，進行密集的兩棲登陸訓練。

對於台灣的準備感到震驚，習近平主席治下的中國軍政高層決定實施通關隔離，試著迫使台灣高層同意談判。

行動：

北京照會台灣的貿易夥伴，提醒他們都承認中共宣稱的「台灣是中國的一部分」，並告知國際社會將執行對台海關、海上與領空的司法管轄，設立防空識別區，禁止所有班機與船隻擅自進出過去被認為是台灣的領域，部署龐大的海空部隊到台灣周圍執行檢疫、攔截與搜查未經許可試圖靠近的船隻與飛機。

中方要求國際社會不要干涉中國內政，並警告外國軍事部隊，一旦試圖接近台灣，就會受到攻擊，同時僅允許食物與能源等基本供給穿過封鎖線。隨著隔離措施在美國及盟友能介入前就未，習近平呼籲台灣當局避免迫在眉睫的全球危機，立即開始統一談判。

儘管台灣拒絕中方的談判要求，部署戰艦與戰機試圖突破隔離，呼籲美國及盟友緊急協助的同時，也發射陸基飛彈攻擊解放軍在台灣周邊的軍艦和戰機，中方部隊蒙受部分損失，但台灣確保港埠開放貿易的努力迅速被中方優勢火力扼殺。

結果：

隨著所有進出口軋然而止，台灣突然與世隔絕，並面臨幾乎立即的基本物資短缺，能源問題特別嚴重，都美國及盟友還在決定如何回應時，北京提出允許基本物資越過封鎖線進入台灣，但台灣要同意立即開始談統一。

狀況四：全面封鎖

台灣仍拒絕北京要求的統一談判，呼籲美方及盟友協助打破中國封鎖。因預期更廣泛軍事衝突、關鍵半導體與其他台灣輸出關鍵科技產品短缺，全球股市陷入崩盤。美府警告北京解除隔離，否則面對軍事介入，中國決定實施全面封鎖，以增加台灣的國內壓力。

行動：

除了執行封鎖的解放軍與海上民兵船舶外，北京禁止全部船隻進入台灣周邊海域，開往台灣的中東油輪被轉往中國港口，所有客機與貨機接到警告，入侵中方新設防空識別區（ADIZ）的話，就會遭到攻擊。

同時，中方呼籲在海上的台灣海軍艦艇投降，拒絕的艦艇則被擊沉。解放軍戰艦與潛艦在台灣全部主要港口的航道布雷，乘載台灣跟外界通訊的關鍵海底數據電纜被切斷。中方大量地部署戰艦與攻擊機以阻擋美日部隊接近台灣，隨著島上徹底孤立與物資匱乏日益嚴重，北京要求台灣開始統一談判。

然而，得到美國及盟友的支持承諾，台灣對扼殺貿易的解放軍戰艦與海上民兵船舶發動空中與飛彈攻擊，美國及日本在內的盟友部署強力海上戰艦與潛艦到台灣周邊海域以突破封鎖，美國將長程轟炸機部署到關島和澳洲，以增強盟軍覆蓋中國離岸水域的火力。

美日潛艦率先抵達台灣附近，開始擊沉執行封鎖的解放軍戰艦，攜帶大量長程反艦飛彈酬載的美國轟炸機也造成中國水面艦隊的巨大破壞。

結果：

中國強大的防空系統和反艦飛彈陣地阻止美國與盟友打開台灣航道和港口，也對美國在日本的基地發起攻擊，試著弱化美方應對能力。衝突導致戰艦與人命的慘重損失，但中方的封鎖仍然未解，北京呼籲立即停火，提出允許緊急物資送抵台灣與邀請華府談判以避免全面戰爭。

不過，與其試圖用空襲與飛彈打擊中國本土摧毀解放軍防空網，進而可能輕易導致全面衝突，美國及盟友決定威脅實施經濟反擊，警告他們將對中國實施自己的海上反封鎖。

狀況五：空襲與飛彈行動

中國並未減緩對台攻勢，美國及盟友加緊努力強化台灣防務，台灣也開始加強正規部隊與預備役部隊的戰備，在缺人與缺武器的情況下，台灣軍隊開為「不對稱戰爭」重組。美國也正增強亞洲美軍的火力，日本高層領導人承諾，若台灣受到攻擊，將支持美國保衛台灣。

習近平與解放軍高層決定，沒有衝突、就沒有取得控制台灣的實際前景，但高層規畫人員的評估說服習近平與中共高層，一場嘗試史上最大與最複雜兩棲登陸的入侵超過解放軍的能力，不只失敗風險極大，還會威脅中共掌權，因此決定針對台灣的防禦發動毀滅性空襲與飛彈攻擊，目的是在美國及盟友能介入之前粉碎台灣軍力，讓民心士氣低落與強迫台灣坐上談判桌。

行動：

解放軍無預警針對關鍵軍民目標發動大規模飽和攻擊，包括機場、港口、防空雷達、通訊節點、軍事指揮中心與總部、飛彈陣地、海軍基地、主要戰艦、關鍵橋梁、通訊網路、電廠與電網、政府大樓、廣播電台及電視台、數據中心與主要交通幹道等。

北京還部署飛彈與海空軍力，阻止美國及盟友派軍援台，在後續攻擊則鎖定殘存的台灣戰艦、戰機與飛彈陣地。

隨著台灣各地的飛彈與空襲加劇，政治和軍事領導人衝進特別準備的地下指揮中心，與部署正規部隊到防禦陣地以應對全面入侵，同時動員預備軍力反擊解放軍。

結果：

隨著台灣軍力嚴重受創，關鍵基礎設施被毀，北京美國及盟友能介入之前呼籲立即停火，要求台灣同意談判統一協商。

儘管面臨災難，台灣仍然斷然拒絕協商，堅持繼續動員預備力量、分散剩餘的武器、派出額外部隊趕往潛在登陸灘頭反制解放軍入侵，美國及盟友開始部署軍隊增援防衛台灣。

狀況六：全面入侵

習近平及解放軍高層相信時間所剩無幾，決定推動史上嘗試過最大規模與最複雜兩棲及空降登陸行動，在美國及盟友能因應前攻占台灣。

行動：

解放軍無預警針對全台關鍵軍民目標發動大規模空襲、飛彈及網攻，同時襲擊美國在日本基地及關島，試圖癱瘓美軍及延遲任何介入。在這些攻擊進行的同時，解放軍兩棲軍艦、登陸艇與民用船隻組成的大艦隊啟航，載著數十萬解放軍部隊與重裝備。

隨著登陸部隊接近台灣，中國運輸機和直升機發動空降登陸台灣，控制機場、港口、政府建築和指揮中心等關鍵目標，特種部隊則肩負俘虜或殺死台灣軍政領導人的任務，並透過網攻與散發假消息展開心理戰。

當第一批飛彈和空襲打擊台灣時，台灣政治及軍事領導人轉往特別準備與強化的地下指揮中心，向美國其盟友緊急求援，台灣軍力展開全面動員，僥倖殘存的部隊則展開反擊。

由於派駐亞洲的部隊遭受攻擊，美國、日本及澳洲開始攻擊入侵的解放軍部隊，美日潛艦開向台灣海峽，攔截運輸艦與解放軍戰艦，美方還加派航空母艦打擊群到亞洲，航艦打擊群被鷹派到亞洲，轟炸機及匿蹤戰機也對中國船隻和飛機展開飛彈攻擊。

數小時內，東亞就會淪為大戰戰場。