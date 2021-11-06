殲20曝雙座照 外媒：中戰機實力甩尾「導師」俄羅斯

無偵8不僅造型科幻，性能也是全球領先。它是中國首款已公開的大型超音速無人機。（央視截圖）

中美關係日益緊繃，中國 近期在軍事發展上似迭有突破。據外媒報導，從近日流出疑中國殲20隱形戰機雙座變型的最新照片看來，以往一直依賴於俄羅斯 航空工業的中國，不僅已經擺脫依賴，而且在某些新技術的研發上似已超過了「導師」俄羅斯；而網上流傳的中國第一架第六代戰鬥機照片，顯示它有望達到前所未有的隱形程度。

根據軍事智庫「皇家聯合服務研究所」（RUSI）發表的一項研究，中國戰機的實力可能已經超過了俄羅斯戰機。環球時報引述印度媒體歐亞時報近日報導指出，中國的戰鬥機一直依賴於俄羅斯航空工業。然而，如果中國殲20隱形戰機的雙座變型的最新照片可以作為參考，中國對俄羅斯的依賴可能很快就會結束。

報導稱，使用輕質複合材料代替金屬部件是當前飛機設計中最重要的減重技術之一，但大規模使用可能成本高昂。儘管如此，中國仍在殲11B、殲11D和殲16戰鬥機中使用複合材料，與最初的俄羅斯噴氣式飛機相比，具有更好的推重比。

在雷達設備方面，中國的殲11B、殲15和殲16雙引擎戰鬥機，以及殲10單引擎戰鬥機和殲20隱形飛機都配備了有源電子掃描陣列（AESA）雷達，這保證了它們將擁有與西方先進戰鬥機相媲美的、甚至更好的傳感器能力。俄羅斯的蘇57隱形戰鬥機和米格35的AESA雷達相對落後。

報導並稱，中國已開始部署兩種先進的超視距（BVR）導彈。一種是霹靂12，性能與美國 AIM-120C導彈相當，射程超過俄羅斯R-77 BVR導彈；霹靂15導彈據說射程達到或超過了美國最新的AIM-120D BVR導彈的射程。

發動機技術是中國仍需超越俄羅斯的一個領域，然而，報導指出，中國的殲20戰機在珠海航展上被發現使用了國產發動機，北京最終可能用其取代俄羅斯製造的AL-31F渦扇發動機，目前僅少數幾個國家能掌握這一技術。

另據美國軍事觀察雜誌網站1日報導，衛星發現成飛公司的試驗機場疑似出現中國第一架第六代戰鬥機。香港01引述報導指出，根據衛星照片，這款神祕軍機擁有三角形機翼，翼展可與世界上現役的最大戰鬥機之一的殲20媲美，其無尾設計帶有先進的飛行控制面，使它有望達到前所未有的隱形程度。

報導說，第六代戰鬥機是一種高度智能的有人戰鬥機，目前有美國、中國、俄羅等國家正自行或聯合研製，還沒有國家拿出具體的工程內容。