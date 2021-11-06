從落馬至雙開歷時17個月 孫力軍六中前夕被捕

公安部前副部長孫力軍。(取材自微博)

中共 將在8日舉行十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會），中國 最高檢察院5日在微信 公眾號通報，先前被開除黨籍、公職的公安部前黨委委員、副部長孫力軍已因涉嫌受賄罪被決定逮捕。孫力軍從落馬到雙開，共歷時17個月，時間之長、通報措辭嚴厲，並不常見。

通報稱，孫力軍涉嫌受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。中國最高檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對孫力軍作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

孫力軍去年4月被查落馬，中共中央紀律檢查委員會暨國家監委今年9月底通報，孫力軍因嚴重違紀違法，遭開除黨籍、公職。

通報並指孫力軍是從未真正樹立理想信念，背棄「兩個維護」，毫無「四個意識」。「政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言」，形成利益集團，「成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」等。

北京青年報旗下「政知君」指出，十九大後，至少有5個「警虎」被查，分別是孟宏偉、孫力軍、鄧恢林、龔道安和劉新雲。從落馬到雙開超過一年的，只有孫力軍一人。

另外，孫力軍的雙開通報共700字，措辭極其嚴厲，不少說法都是首次出現。其中「從未真正樹立理想信念」是第二次出現在「老虎」的通報中。

此前，主動投案的江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，也被指「從未真正樹立理想信念」。