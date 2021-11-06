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美航母「回馬槍」戰術？2天內出南海又進南海

中國新聞組／北京6日電

中國智庫「南海戰略態勢感知」5日發布美海軍卡爾文森號航母在海南最新動態。卡爾文森號3日經巴拉巴克海峽離開南海進入蘇祿海活動，4日又經由民都洛海峽再次進入南海，兩天時間內一出一進南海，在關鍵海峽穿梭航行，這樣的戰術動作十分罕見。

南海戰略態勢感知指出，美軍2021年來越來越重視菲律賓島嶼間的海峽通道，巴士海峽的使用頻繁反而在降低。

卡爾文森號自10月24日經馬六甲海峽進南海以來，卡爾文森號一直在南沙群島周邊機動，疑似在針對南沙演練迂迴包抄戰術。

中國軍事專家張學峰表示，美日等域外國家打著自由開放的旗號，在南海炫耀武力，只會在南海製造、激化矛盾，只會在南海製造緊張氛圍，已成為該地區最大的不穩定因素。

另外，環球網報導，美日在10月下旬向南海出動雙航母進行訓練後，美日兩艘「準航母」11月3日於東海再度開展聯合演練。

美國太平洋艦隊4日發布消息稱，美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦和日本海上自衛隊的伊勢號直升機航母於3日在東海開展聯合演練。這一消息也得到了日本自衛隊方面的印證。

美國太平洋艦隊宣稱，美利堅號正在美國第七艦隊轄區執行任務，以加強與盟友和夥伴國的「互操作性」，並作為一支隨時待命的反應部隊，以維護印度洋－太平洋地區的和平與穩定。

中國國防部新聞發言人譚克非日前強調，個別國家口口聲聲支持自由開放，實則拉幫結夥對外施壓，這是執迷於冷戰思維、熱衷於集團對抗的集中體現，與求和平、謀發展、促合作的時代潮流完全背道而馳。

美日雙航母在演練中編隊航行。（取材自環球時報）
美日雙航母在演練中編隊航行。（取材自環球時報）

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