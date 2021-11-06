美航母「回馬槍」戰術？2天內出南海又進南海

中國 智庫「南海戰略態勢感知」5日發布美海軍卡爾文森號航母在海南最新動態。卡爾文森號3日經巴拉巴克海峽離開南海進入蘇祿海活動，4日又經由民都洛海峽再次進入南海，兩天時間內一出一進南海，在關鍵海峽穿梭航行，這樣的戰術動作十分罕見。

南海戰略態勢感知指出，美軍2021年來越來越重視菲律賓島嶼間的海峽通道，巴士海峽的使用頻繁反而在降低。

卡爾文森號自10月24日經馬六甲海峽進南海以來，卡爾文森號一直在南沙群島周邊機動，疑似在針對南沙演練迂迴包抄戰術。

中國軍事專家張學峰表示，美日等域外國家打著自由開放的旗號，在南海炫耀武力，只會在南海製造、激化矛盾，只會在南海製造緊張氛圍，已成為該地區最大的不穩定因素。

另外，環球網報導，美日在10月下旬向南海出動雙航母進行訓練後，美日兩艘「準航母」11月3日於東海再度開展聯合演練。

美國 太平洋艦隊4日發布消息稱，美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦和日本 海上自衛隊的伊勢號直升機航母於3日在東海開展聯合演練。這一消息也得到了日本自衛隊方面的印證。

美國太平洋艦隊宣稱，美利堅號正在美國第七艦隊轄區執行任務，以加強與盟友和夥伴國的「互操作性」，並作為一支隨時待命的反應部隊，以維護印度洋－太平洋地區的和平與穩定。

中國國防部新聞發言人譚克非日前強調，個別國家口口聲聲支持自由開放，實則拉幫結夥對外施壓，這是執迷於冷戰思維、熱衷於集團對抗的集中體現，與求和平、謀發展、促合作的時代潮流完全背道而馳。