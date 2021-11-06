馬雲失寵 路透揭密：原來是見川普沒報備

馬雲（右）2017年1月9日到紐約川普大廈與總統當選人川普（左）會面。（路透）

這本該是馬雲 最輝煌的時刻：一年前的今天，他的螞蟻集團(Ant Group)打算在370億美元的輝煌中上市。然而，北京對他的帝國進行了控制，突然剪斷了這位中國 企業界最耀眼明星的翅膀。路透當地時間5日發自香港的一篇報導說，這也許始於馬雲2017年與當時的美國總統當選人川普 在紐約的見面。那次高調的會晤事先沒有向中國政府彙報。

路透援引了五位知情者的話，其中四位接近阿里巴巴公司，一位是北京的政府消息人士。

2017年1月9日，馬雲在紐約的川普大廈與總統當選人川普進行一對一的會晤，承諾為美國創造100萬個就業機會。

路透報導，這次高調活動惹惱了中國政府官員，他們是從馬雲在川普大廈的大廳回答記者提問時才和外界一起知道這一消息的。中國官員隨後向阿里巴巴的政府關係團隊表達了北京對馬雲未經批准就與川普會面的不滿。

美國總統大選去年11月3日舉行，塵埃落定後，川普確定連任失敗，北京向馬雲出手。

報導指出，馬雲當時與川普會面，一度被認為是為中國官方打前鋒。但馬雲會見川普引發的效應，與當時外界的揣測截然相反。在此之後，馬雲在2018至2020年繼續與各國總統、總理和王公大臣們高調往來，彷彿是一名國家政務活動者。直到他的阿里巴巴在2020年底被監管。

據報導，螞蟻集團赴美上市受阻後，馬雲要求與至少兩名中共總書記習近平權力核心內部的人士會面，但均遭拒絕。隨後，他寫信給習近平，指自己願將餘生奉獻給中國的農村教育。

根據報導，一名中國政府消息人士說，馬雲致信習近表態為農村教育舉獻後，習近平在今年5月的一次高層會議上提到了這封信。而馬雲旗下的南華早報10月間報導，馬雲當時在歐洲進行農業與環境有關的考察。

馬雲的慈善基金會和中國國務院新聞辦，均未對路透的查證作出回覆。至於川普的發言人則拒絕置評。