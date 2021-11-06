南華早報賣中國國企「紫荊文化」？阿里否認

消息人士透露，中國國有企業紫荊文化集團有意出價，購買香港「南華早報」。（路透）

彭博資訊報導，消息人士透露，中國 國有企業紫荊文化集團有意出價，購買阿里巴巴集團旗下的香港 「南華早報」。對此傳言，阿里巴巴已回應稱無計畫出售。

南華早報是香港最著名的英文報，創刊於1903年，曾是全世界最賺錢的報紙之一，主要是靠大量的求才分類廣告。媒體大亨梅鐸曾於1986年買下該報，1993年售予馬來西亞「糖王」郭鶴年，2015年阿里巴巴以港幣20.6億元買下南華早報。

紫荊集團歸於中國駐香港聯絡辦公室旗下的香港聯合出版集團所擁有。消息人士表示，阿里巴巴若將南華早報賣給紫荊集團，有助於緩解北京對阿里巴巴的注意，因為紫荊是純國有企業；紫荊集團今年4月時已同意買下鳳凰衛視台所屬的鳳凰衛視投資 公司 。

備受矚目是，中國發改委10月頒令2021年版《市場准入負面清單》中規定，非公有資本不得從事新聞的採、編、播、發業務；不得投資設立和經營新聞機構。市場傳出，在禁令下阿里巴巴旗下的螞蟻集團已全部出售持有的財新股份，而阿里巴巴集團持股的南華早報則被指涉，馬雲10月中曾現身香港，不排除與出售南華早報的業務有關。

特別是傳將接手的「紫荊文化集團」，其實是中國中央在港組建的「文化央企」。香港頭條日報報導，「紫荊文化」透過控股的紫荊文化（香港）集團早前入主鳳凰衛視，而「紫荊文化集團」的政策使命則是立足香港，深耕大灣區。

外界關注，「紫荊文化」董事長、黨委書記為前海南常務副省長毛超峰，黨委副書記、總經理是原中聯辦秘書長文宏武，兩人均為副部級。

而有「廣電大管家」之稱的前中國國家新聞出版廣電總局辦公廳主任、新聞發言人吳保安則出任黨委副書記，為集團第三號人物。

路透報導，雙方目前還在協商中，而且其他由國家支持的機構也可能考慮出價，整個交易尚未敲定。

不過，阿里巴巴發言人表示，任何有關出售南華早報之報導皆屬不實，該公司仍致力於維持該報的使命及商業目標，而且沒有變更所有權人的計畫。