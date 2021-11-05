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中國確診病例連日破百 「夏季達沃斯」延期

記者呂佳蓉／北京5日電
黑龍江黑河市疫情嚴重，黑河市3日起關閉所有經營場所，對市區居民生活必需品實行配送。（中新社）
黑龍江黑河市疫情嚴重，黑河市3日起關閉所有經營場所，對市區居民生活必需品實行配送。（中新社）

中國4日公布新增新冠確診104例。本土確診病例87例，大部分集中在黑龍江；另有本土無症狀感染者16例，來自河南鄭州為多。鑑於疫情，原定本月在天津舉辦的「世界經濟論壇─新領軍者年會」將延期。

綜合媒體報導，此波疫情已累計超過700例，涉及20個省分。現今最嚴峻的黑龍江疫情，與此前的內蒙古、甘肅等省爆發的本土疫情無關聯，是一起新的由境外輸入病毒引起的疫情，疫情自10月27日爆發，蔓延十分迅速，引起官方重視，中國國家衛生健康委員會已派員前往指揮防疫工作。

定期追蹤疫情的蘭州大學3日將黑河市確診預測中間數，大幅調升至342例。

黑河市疫情可能是由俄羅斯輸入，中國國家移民管理局4日宣布強化邊境管控，其中包括嚴防人員越過冰凍界河非法越境，宣示「繼續從嚴從緊」執行外國人入境政策，嚴格落實涉北京冬奧人員入出境封閉管理，全力確保冬奧防疫安全。

北京4日無新增本土確診，令許多北京市民鬆一口氣。不過，世界經濟論壇原定11月在天津舉辦「新領軍者年會」活動，由於多省市爆發新冠疫情，決定延後舉行。「新領軍者年會」被稱為「夏季達沃斯論壇」，2007年起每年在天津、大連等城市舉辦，參會的主要是在金磚國家等新興市場中領軍的企業，以及已開發國家中迅速發展的企業。

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