六中全會在即 北京新冠疫情撲而不滅、清零受矚

中國新一輪新冠疫情繼續傳播，已經波及至少15省市，本土確診病例連續兩日過百，讓中國嚴格的「清零」防疫措施受到挑戰。(Getty Images)

六中全會即將於8日在北京 開幕，但是無論是北京，還是十多個省市區，新冠疫情 卻有愈演愈烈之勢。為了確保300多位中央委員和候補委員的安全和六中全會的順利舉行，防止北京疫情進一步擴大，當局的管控措施愈發嚴厲。

國家衛生健康委員會4日通報，3日零時至24時，全境共報告新增確診病例104例，其中境外輸入17例，本土病例87例。另有無症狀感染者31例，其中境外輸入15例，本土無症狀感染者16例。BBC報導，疫情已經波及至少15省市，讓中國 嚴格的「清零」防疫措施受到挑戰。

美國之音報導，國家衛健委的通報沒有提及北京市的新增病例。但是北京市新聞辦3日曾召開防疫工作記者會，會上宣布從2日中午至3日下午2時，北京市新增五例本土確診病例，使北京在這一波疫情反彈中的累計確診病例增加到39例。

彭博社和路透等媒體在報導中國以及北京這一波疫情時都指出，由於中國對病毒和疫情採取零容忍的政策，對即使零星的病例都大動干戈，不計成本地嚴防死堵，因此中國人面對的疫情雖然不嚴重，但他們卻遭遇全世界罕見的封閉和嚴管措施。

報導稱，此時正值六中全會即將召開之際，中國國家主席習近平預計將通過一項決議以鞏固個人權威，備受外界關注。與此同時，北京冬奧會進入三個月倒計時，官方的各項凖備工作進入尾聲。

北京市政府面對疫情是否全力封殺、是否採取最高最嚴厲的管控措施往往被視為對國家主席習近平和中央的政治態度問題，因此誰也不敢怠慢，防疫措施是寧可一萬，不能一失。

BBC報導，中國知名公共衛生專家鍾南山認為，病毒會繼續有變異，未來不能徹底消滅，只有做好防止傳播的工作。

鍾南山表示，如果中國開放口岸入境，一定會有小規模聚集性疫情。他稱有信心在一個月內控制疫情最嚴重的黑龍江省。

鍾南山還說，「清零」政策成本確實高，但開放入境或與病毒共存的代價更高。