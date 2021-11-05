華為成立5大軍團突圍 任正非：和平是打出來的

華為首度成立煤礦及智慧公路等五大軍團，並由華為總裁任正非親自帶領。（華為心聲社區影片截圖）

華為 首度成立煤礦及智慧公路等五大軍團，並由華為總裁任正非 親自帶領，任正非說：「沒有退路就是勝利之路，和平是打出來的，要打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們」。似乎暗指要藉由獨特的軍團組織架構，突破美國 的封殺。

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華為公司內部論壇「心聲社區」公開華為在10月底舉行的五大軍團組建成立大會，地點在華為的東莞松山湖園區，任正非和公司高管為來自煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏（太陽能）軍團和數據中心能源軍團的300多名將士舉行成立大會。

第一財經報導，華為內部人士表示，華為希望可以集結內部行業專家來將各個業務的潛力最大的挖掘出來，目前軍團在組織架構上是獨立組織，由任正非親自制定並督導。

軍團的成立被業界認為是華為在當下環境下所做出的組織變革。任正非曾表示，「軍團」模式來自美國科技巨頭Google，是把基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家全都匯聚在一個部門，把業務顆粒化，縮短產品進步的周期。

任正非對軍團組織的定義為，透過軍團作戰，打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產糧食。

五大軍團也傳達華為的發展願景。對於煤礦軍團，華為表示，為中國乃至世界的煤礦安全、高效做出開創性貢獻，例如透過5G設備及物聯網技術，將礦坑中的傳感器、人員定位、手機、挖礦設備串連在一起，提高作業安全及效率。未來甚至可以機器人挖礦，人員在外面監控。華為高層表示，智慧公路軍團牢牢抓住在公路行業的建、管、養、運、服的數位化機會。

海關與港口軍團成立的願景是深刻地洞察客戶的需求，去解決客戶的問題，去提升港口營運效率、海關營運效率，為客戶創造價值。

至於智能光伏軍團，華為高層表示，希望智能光伏軍團，把華為的核心能力打造極致，成為真正的王者。對於數據中心能源軍團，華為希望它能夠抓住機會，不斷向前，引領公司成為數據中心能源領域的領導者。