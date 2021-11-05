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進博會開幕 習近平：捍衛多邊主義 積極加入CPTPP

特派記者林宸誼／上海5日電
國家主席習近平4日以視頻方式出席第4屆中國國際進口博覽會開幕式，並發表題為「讓開放的春風溫暖世界」的主旨演講。(新華社)
國家主席習近平4日以視頻方式出席第4屆中國國際進口博覽會開幕式，並發表題為「讓開放的春風溫暖世界」的主旨演講。(新華社)

國家主席習近平4日晚在中國國際進口博覽會開幕式上強調，中國將堅定不移維護真正的多邊主義。中國支持世界貿易組織改革朝著正確方向發展，支持多邊貿易體制包容性發展，支持發展中成員合法權益。習並宣布，將增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商品清單，推進邊民互市貿易進口商品落地加工，增加自周邊國家進口。

來源：YouTube

中國國際進口博覽會（簡稱進博會）4日開幕，習近平以視頻方式致辭指出，中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放，並將修訂擴大「鼓勵外商投資產業目錄」，引導更多外資投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，投向中西部和東北。

今年邁入第四年的進博會，是中國向國際宣示開放市場、擴大進口的重要展覽，本屆有143個國家的企業參展，展會面積達36萬平方米。

習近平指出，「見出以知入，觀往以知來。」一個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。

習近平並以三個「決心不會變」，說明中國擴大高水準開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。

習近平表示，中國將深度參與綠色低碳、數位經濟等國際合作，積極推進加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、數位經濟夥伴關係協定（DEPA）。

習近平強調，中國將堅定不移維護真正的多邊主義，堅定不移同世界共用市場機遇，堅定不移推動高水準開放，堅定不移維護世界共同利益。

國家主席習近平4日以視頻方式出席第4屆中國國際進口博覽會開幕式，並發表題為「讓開...
國家主席習近平4日以視頻方式出席第4屆中國國際進口博覽會開幕式，並發表題為「讓開放的春風溫暖世界」的主旨演講。(新華社)

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