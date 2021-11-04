美國撤照中國電信 中方嗆採必要反擊

美國FCC日前以國家安全考慮為由，吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照。（中新社）

美國 聯邦傳播委員會（FCC）日前以國家安全考慮為由，吊銷中國 電信美洲子公司在美國的214牌照，中國工信部昨日警告美國，敦促美方撤回相關決定，否則會採取必要措施，維護正當權益。

目前尚不清楚中國的「必要措施」是否會拿在中國的美商來開刀。但中國官方的點名回擊，將使美中關係再趨緊張。

214牌照是指根據美國通信法第214條規定取得美國FCC頒發的國際電信業務牌照，中國電信早在2001年就拿到美國的214牌照，主要經營海底電纜專線及二類電信。

澎湃新聞報導，中國工信部指出，此次美方在未列出企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

中國工信部表示，近年來，美方不斷以國家安全為由，頻繁制裁中國企業，這是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。

中國工信部並要求，美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視 的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

據了解，中國電信在拿到214牌照的隔年2002年就在美國成立一家全資子公司，名為「中國電信（美洲）有限公司，中國電信在美國提供的業務主要是兩大塊，就是B2B業務和B2C業務，前者包括海底電纜國際專線、IP接入、虛擬專用網等，後者主要是移動虛擬運營業務。

此外，美國鋼鐵協會和美國鋼鐵製造商協會2日在華盛頓舉行。會議上，美國貿易代表戴琪宣稱，美國將全力阻止中國鋼鐵進口衝擊美國產業，提振美國鋼鐵產業的競爭力。