我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

美國撤照中國電信 中方嗆採必要反擊

記者呂佳蓉／北京4日電
美國FCC日前以國家安全考慮為由，吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照。（中新社）
美國FCC日前以國家安全考慮為由，吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照。（中新社）

美國聯邦傳播委員會（FCC）日前以國家安全考慮為由，吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中國工信部昨日警告美國，敦促美方撤回相關決定，否則會採取必要措施，維護正當權益。

目前尚不清楚中國的「必要措施」是否會拿在中國的美商來開刀。但中國官方的點名回擊，將使美中關係再趨緊張。

214牌照是指根據美國通信法第214條規定取得美國FCC頒發的國際電信業務牌照，中國電信早在2001年就拿到美國的214牌照，主要經營海底電纜專線及二類電信。

澎湃新聞報導，中國工信部指出，此次美方在未列出企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

中國工信部表示，近年來，美方不斷以國家安全為由，頻繁制裁中國企業，這是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。

中國工信部並要求，美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

據了解，中國電信在拿到214牌照的隔年2002年就在美國成立一家全資子公司，名為「中國電信（美洲）有限公司，中國電信在美國提供的業務主要是兩大塊，就是B2B業務和B2C業務，前者包括海底電纜國際專線、IP接入、虛擬專用網等，後者主要是移動虛擬運營業務。

此外，美國鋼鐵協會和美國鋼鐵製造商協會2日在華盛頓舉行。會議上，美國貿易代表戴琪宣稱，美國將全力阻止中國鋼鐵進口衝擊美國產業，提振美國鋼鐵產業的競爭力。

中國 美國 歧視

上一則

要審查課程 英國知名寄宿學校撤出中國

下一則

外媒問彭帥、張高麗不倫事件 汪文斌：非外交問題

延伸閱讀

絕對優勢武統台？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

絕對優勢武統台？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素
密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防

密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防
美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義

美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義
大仁說財經 | 油價很高？可能會更高！每桶120元不是夢

大仁說財經 | 油價很高？可能會更高！每桶120元不是夢

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明