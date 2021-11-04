我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

搶購潮搬空貨架 有人買300公斤米 有人怨搶不到1包鹽

中國新聞組／北京4日電
中國多地出現搶購潮。圖為北京民眾在量販店選購整袋白米。（路透）
中國多地出現搶購潮。圖為北京民眾在量販店選購整袋白米。（路透）

中國多個城市發生超市搶購潮，賣場人山人海，結帳大排長龍，許多貨架被搬空，有量販店幾百個推車不夠用，甚至有市民一次購買300公斤大米。不少網友發文抱怨因為搶購買不到米；還有網友稱連一包鹽都搶不到，這輩子沒遇過。

極目新聞報導，江蘇省常州市天寧區一家大型超市工作人員表示，從早上忙到了下午，中午沒時間吃飯了。常州市鐘樓區的一家大型超市人員說，超市內人潮滿滿，幾百個推車都不夠用，「建議市民今天不要來超市，我們的供貨量充足，沒必要集中在一天搶購」。

在江蘇省啟東市一大型超市人員表示，從2日下午開始，就不斷有顧客來搶購米麵等商品，「目前貨架上米麵等商品已所剩不多，並且線上下單也較為火熱，超市都來不及補貨。」她說，這些顧客大多是在網上聽聞一些消息後，才到超市搶購。

3日下午，啟東市商務局官員稱，近兩天，該市確實存在部分市民不理性囤積，有個別市民甚至一次性購買了300公斤大米。

安徽省蚌埠市一大型連鎖超市稱，3日早上一開門，就有很多顧客前來購物，客流量跟做促銷活動時一樣。 「前來購物的人群大多是中老年人，購買的物品也大都是米麵糧油等。他們說，都是在網上看了要囤貨的消息趕過來的。」

而在重慶，個別超市大米幾乎賣光，但補貨及時。沙坪區一家大型超市稱，從2日下午開始，超市出現了搶購潮，大米、糧油、豬肉和麵粉這幾種商品特別緊俏，部分商品暫時缺貨。

河南鄭州市也出現了購買米麵油消費者數量驟增的情況。27區大學路一家大型商表示者，從2日下午起，不少市民到超市搶購米、麵、油等商品，「人流量比平時大了很多。」 「幾乎每個人都買的有米和油，有的人一次性買兩桶油，但大批量購買的情況尚未出現。」

河南 中國 鄭州

上一則

外媒問彭帥、張高麗不倫事件 汪文斌：非外交問題

下一則

全球最大經貿協定 中主導RCEP經濟圈10國明年上路

延伸閱讀

江蘇引發民眾搶購的「物資儲備建議清單」列了什麼？

江蘇引發民眾搶購的「物資儲備建議清單」列了什麼？
中國多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜

中國多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜
MLB／老爹體驗紅襪「開轟車」笑呵呵 累死推車的A-Rod

MLB／老爹體驗紅襪「開轟車」笑呵呵 累死推車的A-Rod
兩個糠粑

兩個糠粑

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明