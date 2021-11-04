搶購潮搬空貨架 有人買300公斤米 有人怨搶不到1包鹽

中國多地出現搶購潮。圖為北京民眾在量販店選購整袋白米。（路透）

中國 多個城市發生超市搶購潮，賣場人山人海，結帳大排長龍，許多貨架被搬空，有量販店幾百個推車不夠用，甚至有市民一次購買300公斤大米。不少網友發文抱怨因為搶購買不到米；還有網友稱連一包鹽都搶不到，這輩子沒遇過。

極目新聞報導，江蘇省常州市天寧區一家大型超市工作人員表示，從早上忙到了下午，中午沒時間吃飯了。常州市鐘樓區的一家大型超市人員說，超市內人潮滿滿，幾百個推車都不夠用，「建議市民今天不要來超市，我們的供貨量充足，沒必要集中在一天搶購」。

在江蘇省啟東市一大型超市人員表示，從2日下午開始，就不斷有顧客來搶購米麵等商品，「目前貨架上米麵等商品已所剩不多，並且線上下單也較為火熱，超市都來不及補貨。」她說，這些顧客大多是在網上聽聞一些消息後，才到超市搶購。

3日下午，啟東市商務局官員稱，近兩天，該市確實存在部分市民不理性囤積，有個別市民甚至一次性購買了300公斤大米。

安徽省蚌埠市一大型連鎖超市稱，3日早上一開門，就有很多顧客前來購物，客流量跟做促銷活動時一樣。 「前來購物的人群大多是中老年人，購買的物品也大都是米麵糧油等。他們說，都是在網上看了要囤貨的消息趕過來的。」

而在重慶，個別超市大米幾乎賣光，但補貨及時。沙坪區一家大型超市稱，從2日下午開始，超市出現了搶購潮，大米、糧油、豬肉和麵粉這幾種商品特別緊俏，部分商品暫時缺貨。

河南 省鄭州 市也出現了購買米麵油消費者數量驟增的情況。27區大學路一家大型商表示者，從2日下午起，不少市民到超市搶購米、麵、油等商品，「人流量比平時大了很多。」 「幾乎每個人都買的有米和油，有的人一次性買兩桶油，但大批量購買的情況尚未出現。」