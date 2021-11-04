河南排隊照變美國投票 環時：美媒急澄清

河南鄭州2014年的招聘會排隊照片，被美媒誤用為維吉尼亞州投票照。(取材自環球網)

美聯社和路透這兩家西方的大型新聞通訊社，3日紛紛發布了一則關於河南鄭州 的「闢謠」貼，因為一張多年前來自鄭州街頭的照片，竟被美國 人當成了美國街頭發生的一起大型政治事件，並被廣泛傳播。

環球網報導，該照片是2014年時河南鄭州一場招聘會的照片，圖中可以看到參加招聘會的求職者很多很多，並排起了百米的「長龍」。隨後，這張照片又被一些西方媒體用作了他們報導的素材。

比如英國「每日郵報」曾用這張照片展現了中國的「人多」，美國「大西洋月刊」則在另一篇報導中用這張照片中的人們排成的長隊作為「配圖」，闡述了一個與「排長隊」有關的經濟學理念。

然而，這張照片的「內容」近日卻在美國的社交網路上發生「翻天覆地」的變化，照片中那些河南鄭州的求職者，變成了了「正在參加美國維吉尼亞州 州長選舉的美國民眾」。

據報導，誤用這張照片的美國博主和他發布的貼文，還得到1.3萬個點讚和近3000多次轉發。不少被這張照片誤導了的美國網民，多數都是維吉尼亞州民主黨籍州長候選人的支持者，還稱這張照片展現了共和黨一方是「如何打壓選民的投票熱情的」。

結果，美聯社和路透這兩家大型新聞通訊社紛紛撰文「澄清」此事。不過，一些民主黨的支持者在得知自己被騙後，卻仍然不依不饒地表示，媒體與其有時間去澄清此事，不如多去曝光一些共和黨及美國前總統川普仍在散布的謠言。