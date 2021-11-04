我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

河南排隊照變美國投票 環時：美媒急澄清

中國新聞組／北京4日電
河南鄭州2014年的招聘會排隊照片，被美媒誤用為維吉尼亞州投票照。(取材自環球網)
河南鄭州2014年的招聘會排隊照片，被美媒誤用為維吉尼亞州投票照。(取材自環球網)

美聯社和路透這兩家西方的大型新聞通訊社，3日紛紛發布了一則關於河南鄭州的「闢謠」貼，因為一張多年前來自鄭州街頭的照片，竟被美國人當成了美國街頭發生的一起大型政治事件，並被廣泛傳播。

環球網報導，該照片是2014年時河南鄭州一場招聘會的照片，圖中可以看到參加招聘會的求職者很多很多，並排起了百米的「長龍」。隨後，這張照片又被一些西方媒體用作了他們報導的素材。

比如英國「每日郵報」曾用這張照片展現了中國的「人多」，美國「大西洋月刊」則在另一篇報導中用這張照片中的人們排成的長隊作為「配圖」，闡述了一個與「排長隊」有關的經濟學理念。

然而，這張照片的「內容」近日卻在美國的社交網路上發生「翻天覆地」的變化，照片中那些河南鄭州的求職者，變成了了「正在參加美國維吉尼亞州州長選舉的美國民眾」。

據報導，誤用這張照片的美國博主和他發布的貼文，還得到1.3萬個點讚和近3000多次轉發。不少被這張照片誤導了的美國網民，多數都是維吉尼亞州民主黨籍州長候選人的支持者，還稱這張照片展現了共和黨一方是「如何打壓選民的投票熱情的」。

結果，美聯社和路透這兩家大型新聞通訊社紛紛撰文「澄清」此事。不過，一些民主黨的支持者在得知自己被騙後，卻仍然不依不饒地表示，媒體與其有時間去澄清此事，不如多去曝光一些共和黨及美國前總統川普仍在散布的謠言。

美國 鄭州 維吉尼亞州

上一則

全球最大經貿協定 中主導RCEP經濟圈10國明年上路

下一則

哲學家李澤厚曾謝絕金庸贈6000美元 軼事真性情

延伸閱讀

密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防

密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防
美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義

美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？
抗中挺台獲支持 美駐中大使提名參院外委會過關

抗中挺台獲支持 美駐中大使提名參院外委會過關

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明