我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

戰備包掀多地恐慌搶購潮 官方澄清無效籲冷靜

中國新聞組╱北京4日電
北京部分超市3日出現糧油等物資購買搶購潮。（取材自新京報）
北京部分超市3日出現糧油等物資購買搶購潮。（取材自新京報）

由於數省發放「戰備包」、中國商務部日前發文鼓勵儲存生活必需品後，引發各地民眾恐慌。儘管官方事後連發澄清說是因為疫情，並稱物資充足、保障供應，但包括重慶、河南鄭州、江蘇常州和啟東、安徽蚌埠甚至北京等多地仍爆發民生必需品的搶購潮，許多超市貨架被搬空。

山東濟南市早前宣布向該市1萬個家庭發放「人防戰備戰應急包」，隨即引發外界關注應急包用途乃至當局此舉的用意等。對此，澎湃新聞梳理發現，除了濟南，四川成都、江蘇南京、湖北武漢等多個城市今年也已免費發放了人防應急包，當中南京開展發放人防應急包工作更已有十年，並籲公眾別誤讀。

極目新聞報導，中國多地的超市、市民和商務部門證實，連日來部分地區出現了不同程度的搶購情況，但均未發現生活物資短缺、供應斷檔。多地商務局通過極目新聞呼籲，市民毋需盲目囤貨，造成不必要的浪費。

報導稱，在江蘇省常州市天寧區一家大型超市內，擠滿了搶購生活物資的市民，一位市民的推車內堆滿了麵條、蔬菜以及食用油。另一張照片顯示，等待結帳的市民在超市排起了長龍。

常州市天寧區一家大型超市人員表示，一大早超市就湧進了大批搶購生活物資的市民，最高峰時排隊結帳要等待近兩個小時，大家購買最多的主要是米、麵、油。由於線上顧客太多，他們也已停止網上訂單，因為從3日凌晨開始，就不斷有市民在網上下單，「目前網上來的訂單已經排到4日了」。

為何會出現搶購？常州市商務局市官員稱，主要有兩個原因，一是可能受外界過度解讀中國商務部印發的「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知」的影響；另一個則是常州市報告新增了三例本土確診。

搶購潮也在首都北京市出現。據新京報報導，3日上午，北京部分超市出現糧油等物資購買高峰。市民主要搶購米、麵、調味品這三類商品。部分市民表示，近期在手機上看到新聞說，鼓勵居民囤積物資，所以多買一些。

據介紹，人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品。

北京 商務部 中國

上一則

六中全會防疫 123站停售進北京火車票

下一則

「誠信」傑出青年變老賴 江西懸賞920萬抓人

延伸閱讀

江蘇引發民眾搶購的「物資儲備建議清單」列了什麼？

江蘇引發民眾搶購的「物資儲備建議清單」列了什麼？
中國多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜

中國多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜
中國商務部：RCEP將於2022年1月1日生效

中國商務部：RCEP將於2022年1月1日生效
9年買了2套房 南京32歲「女摳神」被罵到手腳冰涼

9年買了2套房 南京32歲「女摳神」被罵到手腳冰涼

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明