戰備包掀多地恐慌搶購潮 官方澄清無效籲冷靜

北京部分超市3日出現糧油等物資購買搶購潮。（取材自新京報）

由於數省發放「戰備包」、中國商務部 日前發文鼓勵儲存生活必需品後，引發各地民眾恐慌。儘管官方事後連發澄清說是因為疫情，並稱物資充足、保障供應，但包括重慶、河南鄭州、江蘇常州和啟東、安徽蚌埠甚至北京 等多地仍爆發民生必需品的搶購潮，許多超市貨架被搬空。

山東濟南市早前宣布向該市1萬個家庭發放「人防戰備戰應急包」，隨即引發外界關注應急包用途乃至當局此舉的用意等。對此，澎湃新聞梳理發現，除了濟南，四川成都、江蘇南京、湖北武漢等多個城市今年也已免費發放了人防應急包，當中南京開展發放人防應急包工作更已有十年，並籲公眾別誤讀。

極目新聞報導，中國多地的超市、市民和商務部門證實，連日來部分地區出現了不同程度的搶購情況，但均未發現生活物資短缺、供應斷檔。多地商務局通過極目新聞呼籲，市民毋需盲目囤貨，造成不必要的浪費。

報導稱，在江蘇省常州市天寧區一家大型超市內，擠滿了搶購生活物資的市民，一位市民的推車內堆滿了麵條、蔬菜以及食用油。另一張照片顯示，等待結帳的市民在超市排起了長龍。

常州市天寧區一家大型超市人員表示，一大早超市就湧進了大批搶購生活物資的市民，最高峰時排隊結帳要等待近兩個小時，大家購買最多的主要是米、麵、油。由於線上顧客太多，他們也已停止網上訂單，因為從3日凌晨開始，就不斷有市民在網上下單，「目前網上來的訂單已經排到4日了」。

為何會出現搶購？常州市商務局市官員稱，主要有兩個原因，一是可能受外界過度解讀中國商務部印發的「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知」的影響；另一個則是常州市報告新增了三例本土確診。

搶購潮也在首都北京市出現。據新京報報導，3日上午，北京部分超市出現糧油等物資購買高峰。市民主要搶購米、麵、調味品這三類商品。部分市民表示，近期在手機上看到新聞說，鼓勵居民囤積物資，所以多買一些。

據介紹，人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品。