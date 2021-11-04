要審查課程 英國知名寄宿學校撤出中國

新冠肺炎疫情 持續在中國 擴散，英國 著名的私立寄宿學校威斯敏斯特中學（Westminster School，也稱為西敏公學）2日宣布，由於中國頒布新規定，要求所有課程設計必須得到北京批准，因此決定將停止在中國的營運。

中國要求所有私立學校現在都必須「維護中國共產黨的領導」，這項9月生效的新規定還限制外國控制及參與私校營運，規定學校董事會成員必須是中國人，並試圖規範昂貴學費。

美國之音報導，威斯敏斯特中學表示，已經放棄在中國設立六間姊妹學校，包括一間由2017年開始籌備，已經興建好的四川成都學校。

在原本的計畫中，該新學校會錄取2000多名3至18歲學生，以雙語教學；其餘5間學校則計畫會在2028年前完成建築。

威斯敏斯特中學董事會主席馬克．柏籐（Mark Batten）2日向學校社群發信指，因應新冠肺炎疫情及中國教育政策近來的轉變，計畫無法繼續。他說：「我很遺憾向大家說，威斯敏斯特中學這個項目已經走到終點。」

威斯敏斯特中學是英國最古老、最知名的私立學校之一，每年向寄宿生收取的費用高達4萬3270元英鎊（(約5萬9000美元），校友不乏英國首相、諾貝爾獎得主、作家和藝術家等。