要備戰了？中鼓勵儲備必需品 引發民眾恐慌

山東發放民眾戰備包，內含滅火毯、手電筒的應急品，引發了民眾是否「備戰」的疑慮。（取材自微博）

中國大陸商務部 前晚發布通知，提到鼓勵儲存必需品，以滿足日常生活和「突發情況」的需要，引來有關備戰甚至「攻台」的解讀，網上並傳出動員退伍軍人的謠言。商務部官員2日澄清，這是基於菜價上漲、疫情 等做出的工作 部署。官媒並刊文呼籲網民「想像力不要太豐富」。

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商務部消息一出，多地網民紛紛曬出當地政府公布的應急物資儲備清單，其中廣州市要求儲備戶均3日消耗量的應急飲水、食品及應急生活用品，因為地緣關係，引發了備戰猜測。

網上還出現一條人民武裝部向預備役退伍軍人發送短信的截圖，稱「台灣問題嚴峻，望各位能做好隨時召回準備」後來證實也是「謠言」。

央視財經及人民網昨晚分別發出對商務部官員的採訪新聞，對網友的各種揣測及不安作出澄清。

商務部消費促進司司長朱小良表示，商務部印發「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知」，目的是督促各地嚴格落實「菜籃子」市長負責制。

商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣表示，保障生活必需品市場供給和平穩運行是商務部的重要職責，「商務部每年都會例行發布消費市場保供穩價的工作通知」。

她說，此次「通知」基於今年秋冬季節自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動上漲、新冠肺炎疫情多地散發、反聖嬰現象可能升級等情況，提前做出工作部署，目的就是為了更好地保障今冬明春民眾生活必需品供應充足。

環球時報總編輯胡錫進在微博表示，台海地區固然緊張，但民眾的猜測「是敏感時期輿論的『放大鏡效應』」，加強抵禦、緩衝季節性及災害造成供應緊張的常備能力，方是商務部發文的本意。

另有官媒也刊文稱，商務部通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，呼籲網民「想像力不要太豐富」，「密切關注可以理解，但因此過度腦補，累積焦慮，完全沒有必要」。