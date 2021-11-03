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不用火藥、射程遠又便宜 中首曝電磁炮發射試驗

中國新聞組／北京3日電
「電磁炮」發射過程「不用火藥、沒有轟鳴、不見火光」。(取材自央視軍事）
「電磁炮」發射過程「不用火藥、沒有轟鳴、不見火光」。(取材自央視軍事）

中美關係持續緊張，升高台海敏感局勢。央視首次曝光電磁發射試驗現場。發射過程「不用火藥、沒有轟鳴、不見火光」。據報導介紹，電磁炮預計將成為森林消防利器，可發射滅火彈對山火實現遠程打擊。說明中國電磁彈射技術實現「小型化、通用化、系列化、實戰化」。

來源：YouTube

央視軍事節目「軍武零距離」10月30日公布電磁發射試驗，這次試驗的是一種用於森林滅火的電磁滅火炮，用於遠程精準滅火。電磁彈射技術軍用兩用，十分廣泛，更說明中國電磁彈射技術已非常成熟。不僅有艦載電磁炮，而且有車載電磁炮。

2016年4月媒體報導，中國曾在內蒙古炮兵靶場對電磁炮進行了首次試驗：「25公斤彈丸被發射到250公里以外的預定區域」。衛星照片顯示，中國電磁炮長達33.5米，可擊穿10米厚混凝土炮靶和多層裝甲板。

據科技日報2018年8月報導，陸軍某研究所研究員韓珺禮與馬偉明院士交流後，將電磁彈射技術與野戰火箭炮發射技術結合起來，研發電磁彈射火箭炮。

電磁彈射火箭炮發射時，首先使用電磁彈射技術將火箭彈遠遠地彈射出導管，使此前熱發射的火箭炮變成了冷發射，在空中火箭彈點火前就擁有了一個較大的初速，既可大幅度提升火箭彈的速度，也可大幅度增加火箭彈的射程，還會讓偵察衛星誤把火箭彈點火位置視為陣地位置，增強了火箭彈陣地的欺騙性，提高戰場生存能力。

這種電磁彈射火箭炮可制導、射程遠、成本低、隱蔽性好，不是導彈，勝似導彈。1991年美國國防科學委員會曾預言：「未來的高性能武器，必然以電能為基礎。」馬偉明亦曾表示，「電磁彈射技術10年內將取代傳統的化學能技術。電磁的作用非常大，無處不在。凡是載運方面，過去用化學能能做的，大部分用電磁能也能做。」

央視首次曝光電磁發射試驗現場。（取材自央視軍事）
央視首次曝光電磁發射試驗現場。（取材自央視軍事）

中國 美國 山火

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