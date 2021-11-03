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美調查稱核潛艦在南海撞上未知「海底山」 中國不信

中國新聞組／北京3日電
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）上月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照片)
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）上月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照片)

美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時碰撞不明物體，導致多名官兵受傷，美軍遲未交代事故細節。直至11月1日美國海軍才公布結果，說明撞到的是一座未知的海底山，不是另一艘船艦。而中國外交部則不滿這份解釋，再度敦促美方詳細說明事故。

綜合外媒報導，碰撞事故發生在10月2日，美國海軍在發生的一周後證實此事件，只表示康乃狄克號「在下潛時撞到物體」，撞擊事故中造成11名船員受到中度和輕傷，康乃狄克號採水面浮航一周駛回關島進行維修。

第七艦隊發言人透過電郵發聲明說，「調查確定，康乃狄克號核動力潛艦在印度太平洋地區的國際水域作業時，停泊在一處未知海底山上。」

調查結論已移交第七艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas），「以確定包括問責在內的後續行動是否適當」。

中國外交部發言人汪文斌指出，美方先發表了一份語焉不詳的聲明，說核潛艇撞上了不明物體，而在事故發生近一個月後，又說撞上了不知名的海底山，還將事故地點刻意模糊為所謂的「印太地區國際水域」。

他聲稱，美方對核潛艇的航行意圖、事故發生的具體地點、是否在別國專屬經濟區甚至領海、究竟有沒有造成核洩漏和破壞海洋環境等問題，始終沒有明確說明，充分暴露了美方的不透明和不負責任。

汪文斌強調，中方再次敦促美方詳細說明事故，關鍵是要停止派軍艦軍機四處滋事挑釁、炫耀武力，停止損害別國主權安全的行徑。

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