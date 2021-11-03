美加強理工科人員審查 中提醒留學生風險

中國教育部提醒赴美留學注意審查風險。圖爲上海浦東機場的乘客在排隊等候。（Getty Images)

中國教育部2日發布消息，指美方已在8月啟動專項行動，強化對中國赴美留學的理工科人員審查力度，要求赴美留學生注意安全風險。

這篇文章說，今年8月上旬，美國 海關與邊境保護局（CBP）啟動專項行動，強化對中國赴美留學的理工科人員審查力度，重點關注持有赴美學生簽證 （F1簽證）的科學、技術、工程、數學類中國留學人員。

文章稱，多名已獲得美國政府簽發的合法簽證的中國留學生 在入境美國時遭美方人員滋擾、盤查，部分留學人員甚至以莫須有的罪名被拒絕入境遣返回國。同時，部分中國留學人員離境回國時遭美執法人員盤查，被沒收個人電子設備事件仍有發生。

這篇文章還提醒赴美留學生要遵守美國大學相關規定，及時認真查看校方有關信件郵件並按要求及時回應，以免學業受阻。

在此之前，教育新聞網站The Pie News曾報導，紐約州立大學水牛城分校一些學生9月28日接到該校國際生服務處的電郵，其中表示由於收信人未能及時向校方提交I-94表格副本，校方已不再認可他們的留學生身分，也就是這些學生的F-1簽證即日起失效。

報導引述一家留學業者說，這次事件可能是美國單一大學最大規模的一場「集體勸退」。受影響學生約37人，開學僅一個月他們就面臨強制驅離。校方強調相關處置合情合理。中國駐紐約總領事館已介入協調。