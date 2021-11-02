抑國內通膨 葉倫提美中「互惠方式」降關稅

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）提出美國考慮以互惠方式降低對中關稅。 (路透資料照片)

當前中美經貿關係如何發展引人關注，美國 財政部長葉倫表示，美方期望中國 兌現與美國在前總統川普任內簽署的第一階段貿易協議，但可能考慮以互惠方式（reciprocal way）降低一些關稅 。中國學者直指美國急需中國合作，仍用「維護美國面子」方式來進行話語表達。另外，歐盟、英國、加拿大等32國自12月起解除中國貿易最惠國待遇，象徵中國經濟發展達一定程度，在國際市場上已經具備一定的競爭力。

葉倫1日接受路透訪問時表示，關稅會推高國內物價，消費者和進口鋼鋁等貨品的企業成本也會增加。換句話說，降低關稅會帶來「平抑通貨膨脹」的效果。

葉倫和其他官員曾堅稱，美國目前物價飆漲是供應鏈瓶頸與能源價格上漲導致，且通膨應該會在明年下半年緩解。

中國官員多次要求美國拜登政府取消川普時代施加的關稅。美國官員已重啟一項關稅豁免審查程序，可能促成一些關稅免徵，但目前尚未討論更廣泛的取消關稅。

當葉倫被問到，降低對中國貨品課徵的關稅是否有助緩解通膨壓力，她表示大致上是這樣。但她強調，華府也在等待中方依據去年二月生效的貿易協議，兌現增購兩千億美元美國貨品與服務的承諾。

葉倫表示：「我們的貿易代表已說過，我們會考慮進一步降低關稅。我們希望看到中國履行他們在第一階段貿易協議中做出的承諾，但若能讓物價穩定及或許最終以互惠方式調降一些關稅，可能也是理想結果。」

觀察者網報導，對於葉倫的這番講話，復旦大學國際政治系教授沈逸解讀，美國在當前諸多問題上急需中國的合作，但在做出讓步的同時，仍希望是用一種「維護美國面子」的方式來進行話語表達。然而，中美關係的下行全因美方單方面破壞所導致，美方想要合作須先改變一系列對華錯誤政策，而中方則應保持「戰略定力」，「聽其言，觀其行」。

另據人民網報導，海關總署近日釋出「關於不再對輸歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦斯登等國家貨物簽發普惠制原產地證書的公告」。對輸往歐盟、英國等32國，12月起將不再簽發「普惠制原產地證書」。

普惠制是普遍優惠制度的簡稱，是發達國家給予發展中國家及地區優惠關稅制度。自1978年實施普惠制以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠。

近年來，隨著中國經濟發展和國際貿易地位的明顯提升，越來越多國宣布對中國普惠制「畢業」。目前仍保留給中國普惠制待遇的國家只剩挪威、紐西蘭、澳洲3國。