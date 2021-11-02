抑國內通膨 葉倫提美中「互惠方式」降關稅
當前中美經貿關係如何發展引人關注，美國財政部長葉倫表示，美方期望中國兌現與美國在前總統川普任內簽署的第一階段貿易協議，但可能考慮以互惠方式（reciprocal way）降低一些關稅。中國學者直指美國急需中國合作，仍用「維護美國面子」方式來進行話語表達。另外，歐盟、英國、加拿大等32國自12月起解除中國貿易最惠國待遇，象徵中國經濟發展達一定程度，在國際市場上已經具備一定的競爭力。
葉倫1日接受路透訪問時表示，關稅會推高國內物價，消費者和進口鋼鋁等貨品的企業成本也會增加。換句話說，降低關稅會帶來「平抑通貨膨脹」的效果。
葉倫和其他官員曾堅稱，美國目前物價飆漲是供應鏈瓶頸與能源價格上漲導致，且通膨應該會在明年下半年緩解。
中國官員多次要求美國拜登政府取消川普時代施加的關稅。美國官員已重啟一項關稅豁免審查程序，可能促成一些關稅免徵，但目前尚未討論更廣泛的取消關稅。
當葉倫被問到，降低對中國貨品課徵的關稅是否有助緩解通膨壓力，她表示大致上是這樣。但她強調，華府也在等待中方依據去年二月生效的貿易協議，兌現增購兩千億美元美國貨品與服務的承諾。
葉倫表示：「我們的貿易代表已說過，我們會考慮進一步降低關稅。我們希望看到中國履行他們在第一階段貿易協議中做出的承諾，但若能讓物價穩定及或許最終以互惠方式調降一些關稅，可能也是理想結果。」
觀察者網報導，對於葉倫的這番講話，復旦大學國際政治系教授沈逸解讀，美國在當前諸多問題上急需中國的合作，但在做出讓步的同時，仍希望是用一種「維護美國面子」的方式來進行話語表達。然而，中美關係的下行全因美方單方面破壞所導致，美方想要合作須先改變一系列對華錯誤政策，而中方則應保持「戰略定力」，「聽其言，觀其行」。
另據人民網報導，海關總署近日釋出「關於不再對輸歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦斯登等國家貨物簽發普惠制原產地證書的公告」。對輸往歐盟、英國等32國，12月起將不再簽發「普惠制原產地證書」。
普惠制是普遍優惠制度的簡稱，是發達國家給予發展中國家及地區優惠關稅制度。自1978年實施普惠制以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠。
近年來，隨著中國經濟發展和國際貿易地位的明顯提升，越來越多國宣布對中國普惠制「畢業」。目前仍保留給中國普惠制待遇的國家只剩挪威、紐西蘭、澳洲3國。
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