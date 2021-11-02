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批習後再貼球鞋照 康特喊NO杯葛北京冬奧

中國新聞組／北京2日電
康特呼籲杯葛明年北京冬奧。(取材自推特)
康特呼籲杯葛明年北京冬奧。(取材自推特)

NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）31日再推特上傳4張球鞋照片，球鞋上寫著「NO BEIJING 2022」以此呼籲杯葛明年的北京冬奧。目前中國微博上已無法搜尋康特的消息。

土耳其裔的康特早前發布影片批評中國，更稱要還西藏人民自由，他並在推特發文稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」，引發騰訊停止對塞爾蒂克隊的比賽直播。

康特在10月31日上傳4張藍色球鞋照片，分別寫上「NO BEIJING 2022」、「NO RIGHTS NO GAMES」等字句，又留言「習近平不能主辦即將舉行的冬奧」。

國家廣播公司NBC報導，擁NBA轉播權的騰訊已將塞爾蒂克球賽直播下架，向NBA賽會了解原因後未獲回覆，微博則無法再搜尋康特資料。早在康特拍片後，中國外交部發言人汪文斌回應，康特只是試圖引起注意。

波士頓塞爾蒂克中鋒康特。（路透）
波士頓塞爾蒂克中鋒康特。（路透）

中國 NBA 習近平

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