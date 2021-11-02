新聞評論／六中全會→冬奧 北京緊張120天 力保3安全

近日北京 通往外省的高速公路入口，立起「溫馨提示」牌，寫著「請想明白，離開北京，您可能回不來了」。懂事的北京人說，未來百日，哪兒都不敢去了。說準確點是120日，是北京乃至中國 高度緊張期，方方面面都得緊張。

這120日，是自11月1日起，中共 19屆六中全會倒數一周之始，11月8日召開的六中全會，是中共的年度政治大事；而至明年2月28日止，北京冬奧會散場一周，籌備5年的「舉國大事」，2月4日開鑼，2月20日收尾。而在頭尾之間，月月都有大事，如12月上旬的「中央經濟工作會議」，1月是元旦至春節的雙節。

120天的緊張期，主要是三個安全，一是防疫安全，目前疫情再起，北京進入嚴防階段，加上河北兩地都要為北京冬奧作疫情的「清零」，工程浩大，難度不小。至於社會安全，就更不用說，全國的「朝陽群眾」都要動員起來了，各種治安防衛要加碼；新加的政治安全就更重要，大概還要防政變之類。

現在的問題，是120天對經濟的影響，提及此，就會想到「權威人士經濟十問」，10月24日新華社發出的「十問中國經濟」，回應外界關注的經濟問題。

在2015年至2016年間，「權威人士」曾三度亮相，回應經濟的五問七問，這回不僅增加到十問，還至少有三個不同，一是過去都由中共機關報人民日報來作，今次改由新華社；二是過去那位「權威人士」的身分，有多種猜測，但傳說是以習近平在中共黨內會議講話稿改寫的，今次可以肯定的，那位不是習近平；三是過去三次都是想為經濟政策轉型變調釋疑，今次目的明確，是要為中共六中掃雷。

中共19屆六中全會，將集中力量討論歷史決議，因事關重大，同時可能配合小範圍人事變動，所以別的議題要按下不表，包括經濟議題。但那十問之作，目前看來釋疑解惑效果不明顯，這是因中國經濟面臨的一大壓力兩大危機，不是幾句話可以說清的。

一大壓力，是外部壓力，看似沒有中美貿易戰時那麼緊張，實際上是壓力重重，最新的說法，是要「做好應對更大麻煩的思想準備」，指的是什麼，猜測多多。

至於兩大危機，一是指通貨膨脹的危機，雖然爭議極大，但主要指來的會是通貨脹還是滯脹，由於近期不僅生產資料大漲，還出現「菜比肉貴」，引起居民強烈反應，國務院部委忙煤炭還沒忙出結果，又要去忙大白菜。

另一危機，則是看似還沒火燒眉毛的債務危機，有說真正危險的不是恒大為代表的地產商債務違約，而是諸多地方的政府性債務。