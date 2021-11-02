中搶先美國申入DEPA 爭數位經濟話語權

中國已正式向紐西蘭提出申請加入《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）。圖為山東濟南傳媒學校學生正在直播賣貨。（新華社）

中國 國家主席習近平在G20峰會中表示將加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA）後，商務部長王文濤1日致信紐西蘭的貿易暨出口成長部長歐康納，正式申請加入DEPA。分析指出，中國想要提升在數位貿易的話語權，並搶先美國 一步申請加入DEPA，抗衡意味十足，由此可見數位貿易經濟料成美中在亞太競逐的下個領域。

DEPA由新加坡 在2019年提出。新加坡、紐西蘭和智利三國於2020年6月完成簽署DEPA，南韓今年10月申請加入。

DEPA官網介紹，主要目標是建立特定基本規則，例如對企業有利的相關規定，以推廣會員國成為數位經濟平台，藉此促進企業的數位產品與服務出口，並開拓新科技領域，協助社會整體經濟發展。

中國國家主席習近平10月30日在G20領導人第16次峰會第一階段會議致詞表示，中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入DEPA，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。兩天後，中國就宣布加入DEPA。

商務部研究院電子商務所所長杜國臣表示，DEPA是一個新協定，儘管它的體量規模較小，但它有一個非常重要的特點，就是它代表了一個趨勢，在現有的貿易和投資協定之外，單獨提出關於數位經濟的協定，是全球第一個關於數位經濟的重要規則安排，為全球數位經濟制度安排提供樣板。

根據美國布魯金斯學會測算，全球數據跨境流動對全球GDP增長的推動作用已經超過貿易和投資，數位領域國與國之間規則安排的重要性就更加凸顯，由此產生的數據跨境流動、數位安全、隱私、反壟斷等一系列問題，需規則和標準來協調。

今年7月，彭博曾報導白宮官員正在討論涵蓋印太經濟體的「數位貿易協定」的方案，以制衡中國在此地區的影響力。協定的細節還在草擬中，可能加入的國家包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡等。白宮官員說，尚未做出任何決定，但政府有意在數位貿易等許多領域，深化與印太地區的關係。

對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院教授周念利則分析，中國也是數位貿易大國，有必要向全球輸出數位貿易規則的「中式模板」。