相隔近2年 美軍核偵察機罕見現身南海

美軍核偵察機現身南海。(取材自南海戰略態勢感知)

中國 智庫「南海戰略態勢感知」日前發布美國 海軍「瑪麗西爾斯」號海洋測量船在南海進行快速測繪作業後，10月31日再公開美空軍1架WC-135W核物質偵察機、1架E-8C空地監視機及美海軍2架P-8A反潛巡邏機、1架EP-3E電子偵察機在內的5架偵察機在南海的活動。

其中，WC-135W核偵察機能夠收集大氣中的放射性微粒，在南海活動十分罕見，其上一次在南海行動可追溯至2020年1月。

美軍航母最新位置。(取材自南海戰略態勢感知)

「南海戰略態勢感知」同日也發布衛星捕獲美海軍卡爾文森號航母位萬安灘以南約150海里活動。

該航母打擊群自10月24日由馬六甲海峽進入南海以來，一路朝東北方向行駛，27日至28日已航行至萬安灘以北約100海里處。此番向南折返，看來並不著急離開南海，預計還將進行一系列演訓。

對此，環球網提出質疑，「美軍艦船同時現身東海、南海，想搞什麼事情？」

美海軍瑪麗西爾斯號海洋測量船專長是海底地形地貌探測以及海洋氣象水文調查 。它10月25至26日在東沙群島東南海域進行快速測繪作業，27日駛離至巴士海峽附近。

雖然它是南海的常客，但是抵近至東沙群島附近活動卻十分罕見。

軍事專家杜文龍稱，10月初，美軍事故核潛艇「康乃狄克」號駛到關島做撞擊部位損傷評估後，瑪麗西爾斯號就來了。它有兩個目標，一是補盲區，二是搞示威。

杜文龍表示，瑪麗西爾斯號排水量達到6000至7000噸，水下探測能力強 。用如此一艘大船去偵察水下的地形情況，得到各種水文要素就會非常清晰，可以起到補盲效果。

報導指出，美國海軍杜威號驅逐艦26日在東海活動，組織艦員進行了視覺信息收集、艦船動力設備維護等項目的訓練。杜威號配備有被稱為「奧丁」的激光炫目武器，是美國海軍首艘配備激光武器的驅逐艦。

杜文龍指出，杜威號的意圖非常複雜，首先要搞偵察，第二要試驗，第三有可能會碰瓷。他表示，之前該艦就在試驗過程中曾用低功率武器裝備擊落十架無人機。