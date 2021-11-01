習近平談氣候挑戰 促富國金援發展中國家

中國國家主席習近平10月31日在北京繼續以視頻方式，出席二十國集團領導人第十六次峰會。(新華社)

中國 國家主席習近平 10月31日晚在北京繼續以視訊方式出席G20領導人第16次峰會，重點闡述對氣候變化、能源、可持續發展等問題的看法。習近平指出主要經濟體應加強合作，以全面有效落實「聯合國 氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」。他還稱二十國集團成員應率先促進先進技術推廣運用，發達國家亦要切實履行承諾，為發展中國家提供資金支持。

大公報報導，習近平指出，氣候變化和能源問題是當前突出的全球性挑戰，事關國際社會共同利益，也關係地球未來。國際社會合力應對挑戰的意願和動力不斷上升，關鍵是要拿出實際行動。

習近平提出，第一，採取全面均衡的政策舉措。必須統籌環境保護和經濟發展，兼顧應對氣候變化和保障民生，主要經濟體應該就此加強合作。第二，全面有效落實「聯合國氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」。要堅持聯合國主渠道地位，以共同但有區別的責任原則為基石，以國際法為基礎，以有效行動為導向，強化自身行動，提升合作水平。

第三，加大對發展中國家支持力度。二十國集團成員應該率先促進先進技術推廣運用，發達國家也要切實履行承諾，為發展中國家提供資金支持。

習近平強調，過去15年，中國碳排放強度大幅超額完成2020年氣候行動目標。中方將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和支撐措施，構建起碳達峰、碳中和「1+N」政策體系。持續推進能源、產業結構轉型升級，推動綠色低碳技術研發應用，支持有條件的地方、行業、企業率先達峰，為全球應對氣候變化、推動能源轉型的努力作出積極貢獻。

習近平強調，中方近期發起全球發展倡議，呼籲國際社會加快落實聯合國2030年可持續發展議程，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。二十國集團在這方面要凝聚共識，加強行動。