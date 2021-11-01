中批美病毒溯源解密報告 汪文斌斥「重複千遍仍謊言」

美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 (路透)

針對美國 國家情報總監辦公室發布了新冠病毒溯源問題解密版報告，中國 外交部發言人汪文斌10月31日回擊稱，美應「停止攻擊抹黑中國，回應國際社會合理關切，接受世衛 專家訪問，並開放德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地」。

汪文斌稱，在美國情報部門8月發布這份所謂溯源問題解密版報告摘要時，中方就表明了堅決反對的態度。謊言重複一千遍仍然是謊言。這份報告無論發布多少遍、炮製多少版本，也改變不了其徹頭徹尾的政治報告和虛假報告的性質，毫無科學性和可信度。

他說，新冠病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。動用情報部門搞溯源，本身就是將溯源問題政治化的鐵證。美國情報部門劣跡斑斑，造假、欺騙伎倆世人皆知。

中方指，近期，80多個國家以致函世衛組織總幹事、發表聲明或照會等方式，明確表明了反對「溯源問題政治化」，維護中國—世衛組織聯合研究報告的立場。 100多個國家和地區的300多個政黨、社會組織和智庫向世衛組織秘書處提交反對溯源政治化的聯合聲明。這是國際社會的正義聲音。但美方置國際公義於不顧，仍執迷於政治操弄和情報溯源，這只能進一步損害全球溯源科學合作，進一步破壞國際抗疫合作，帶來更多的生命損失。

文匯報報導，鳳凰衛視評論員宋忠平指出，美國的所謂溯源報告是由美國情報部門炮製而成，並非由科學家給出結論，其結論本身沒有科學根據，並不可信。

對於下一步的溯源工作，宋忠平認為，還是要由世衞組織進行下一階段的溯源調查，應要求針對美國北卡羅來納大學和德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地，以及美國在全球範圍內的病毒實驗室進行核查。