航母艦載機殲31、空警600飛行照曝光 美媒關注

首飛的殲31採用綠色塗裝。（取材自微博@任益廷Larson）

一架綠皮殲31戰機首飛照片29日在中國 網絡傳開，照片顯示該機襟翼獨立，副翼在摺疊翼上，具備艦載機一般特徵。網上亦有空警KJ-600飛行測試的消息傳出。美國 「海軍新聞」網站稱此為新型雙發隱形戰鬥機和KJ-600艦載預警機，這兩種飛機都將從中國未來的003型航母上起飛。

香港01報導，29日開始在網上流傳的KJ-600最新飛行照片具體是何時拍攝的，尚不得而知，但各方消息顯示，這是與美國海軍最新型E-2D「高級鷹眼」艦載預警機性能相當的中國產品，外形也非常相似。

KJ-600的實物模型最早於2017年出現在武漢航母測試平台的甲板上，「原型機則於2020年首飛。」

美國「海軍新聞」網站猜測，KJ-600可能安裝「可旋轉的雙面有源電子掃描陣列 （AESA） 雷達」，而非解放軍 早先裝備的空警-2000預警機那樣採用三塊雷達天線呈三角形佈置。

「這種設計有利於儘量增大雷達天線的面積，從而增加安置其中的T/R模塊組件數量和功率，後者在很大程度上決定了相控陣雷達的主要性能。」

KJ-600預警機的想像圖。(取材自環球網)

美國「動力」網站29日稱，「在中國新型隱形航母艦載機首飛的同時，KJ-600也進行了飛行測試，並釋放了最新照片」。 KJ-600數年前就以實物模型的形式公開過，2020年夏天該機原型機開始密集的飛行試驗。「預計KJ-600艦載預警機將極大增強航母艦載戰鬥機的能力」。

美國《外交學者》網站則認為，鑑於中國航空工業近期在開發現代預警機領域的豐富經驗，「可以合理地設想KJ-600將在2025年左右，與003型航母共同服役」。