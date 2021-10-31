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習近平倡疫苗合作 據世衞清單推疫苗互認

中國新聞組／北京31日電
柬埔寨金邊機場裡，正在運輸科興疫苗的工作人員。（新華社）
柬埔寨金邊機場裡，正在運輸科興疫苗的工作人員。（新華社）

中國國家主席習近平30日以視訊方式出席義大利二十國集團（G20）峰會，在會上提出六項全球疫苗合作倡議，包括公平對待各種疫苗，以世界衞生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。他並強調中國現已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，今年全年將對外提供超過20億劑。

習近平指出，當前，新冠肺炎疫情持續反覆，世界經濟復甦脆弱，氣候變化挑戰突出，地區熱點問題頻發。面對世界百年未有之大變局和世紀疫情，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，要負起應有責任，為了人類未來、人民福祉，堅持開放包容、合作共贏，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

習近平提出全球疫苗合作行動倡儀，要加強疫苗科研合作，支援疫苗企業同發展中國家聯合研發生產；堅持公平公正，加大向發展中國家提供疫苗力度，落實世界衛生組織提出的2022年全球接種目標。支持世界貿易組織就疫苗智慧財產權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向發展中國家轉讓技術。

習近平強調，要加強跨境貿易合作，保障疫苗及原輔料貿易暢通；公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。為全球疫苗合作特別是發展中國家獲取疫苗提供金融支持。獻中國力量。

目前，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，今年全年將對外提供超過20億劑。中國也與16個國家開展疫苗聯合生產，初步形成7億劑的年產能。

疫苗 中國 習近平

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