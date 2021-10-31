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潛艇南海撞擊原因未明 中媒轟美掩蓋真相

中國新聞組／北京31日電

最近發生在南海海域的美國「康乃狄克」號核潛艇碰撞事故，受到國際社會高度關注。對於美國「仍不確定該潛艇在南海撞到了什麼物體」的解釋，中國官媒新華社國際時評指出，美國關於核潛艇碰撞事故說法不可信，「掩蓋真相也算是美軍的傳統藝能」。

評論指出，碰撞事故發生在10月2日，美方卻在5天後才公布消息；最初是網站爆料，隨後在輿論壓力下美太平洋艦隊才不情不願地發表聲明。一開始含糊其辭宣稱是在「國際海域」，後來才被迫承認碰撞發生在南海海域。在這起事件中，不僅是核潛艇碰撞事故本身帶來的危害令人擔憂，美方在事故信息披露上延遲緩慢的態度也引發廣泛質疑。

評論提問，假如消息沒有洩露，這場事故會不會被長期隱瞞下去，成為又一段見不得光的「黑歷史」？美方前後不一、遮遮掩掩的拙劣表現，不能不讓人想問，其到底要掩蓋什麼？美方的信息傳播又有幾分可信度？

評論直指如果與美方自身利益相衝突，美方是完全不會考慮公開、透明。美方口口聲聲掛在嘴邊的所謂軍事公開、透明，不過是用於蒙蔽國際社會、打壓其他國家的幌子而已。

評論稱長期以來，美軍總是高調展示自己的武器裝備，並常常指責包括中國在內的許多國家「軍事不透明」。但越來越多的國家和民眾已經意識到，美國才是軍事信息最不公開、最不透明的國家。

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