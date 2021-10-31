疑涉網絡攻擊 中企百富環球遭FBI突擊搜查

總部在深圳的中國百富環球科技有限公司（PAX Technology）29日發布聲明證實，美國聯邦調查人員本周突擊搜查了該公司位於美國佛羅裡達的辦公室。(視頻截圖)

在深圳的中國 百富環球科技公司（PAX Technology）29日證實，美國 聯邦調查（FBI ）人員本周突擊搜查了該公司位於美國佛羅里達的辦公室。美媒報導，搜查行動可能是懷疑該公司與發生在美歐的網絡攻擊有關。

美國之音報導，百富環球科技公司是中國一家電子支付銷售點終端供應商，產品供給全球數百萬企業和零售商使用，在全球120個國家和地區擁有數千萬台銷售終端。

美國聯邦調查局和海關與邊境保護局的官員26日執行了一項法院命令，搜查了百富環球子公司在佛羅里達州的辦事處和倉庫。該公司星期五交給香港證券交易所的一份聲明證實，一些物品被沒收。

當地媒體說，FBI沒有關於尋找證據需要多久的確切時間表，並稱英國軍情五處也對該公司展開調查。

獨立記者布萊恩·克雷布斯（Brian Krebs）最早報導這次的突襲搜查，他援引匿名消息來源稱，在美國一家主要支付處理商對來自百富環球支付終端的異常網絡數據包產生疑問後，聯邦調查局開始調查百富環球。

消息人士說，有技術證據證明（百富環球）終端用於攻擊行動的方式。數據包大小與他們應該發送的支付數據不匹配，也與這些設備在更新軟件時可能顯示的遙測數據不相關。

百富環球事件讓專家認為，中國政府可能利用該公司的支付終端進行信息盜竊。