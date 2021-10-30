嚴阻華為、中興 美參院通過「安全設備法」

美國聯邦參議院28日通過「安全設備法」，禁止華為或中興通訊等企業取得美國監管機關核發的新設備許可。（路透）

美國 聯邦參議院28日一致通過「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止美國視為構成安全風險的華為或中興通訊等企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。

中央社引述路透報導，安全設備法是美國政府打壓中國 電信與科技公司的最新行動，上周在聯邦眾議院以420票對4票通過，將呈交總統拜登 簽署。

另據美國之音報導，推出「2021年安全設備法」的是來自佛羅里達州的共和黨參議員馬盧比歐(Marco Rubio)和來自麻薩諸塞州的民主黨參議員馬基（Ed Markey）。他們對參議院一致通過這部法案表示歡迎，並呼籲拜登總統迅速簽署。

盧比歐在之前的聲明中指出，像華為和中興這樣的由中國國家指導的公司是已知的國家安全威脅，美國的電信網絡中沒有它們的容身地，他並要求拜登必須迅速將其簽署成法，讓中國共產黨不再能夠利用這個危險的漏洞。

安全設備法將禁止美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）向列入FCC「受規範設備或服務清單」（Covered Equipment or Services List）的公司審查或核發新的設備許可證。

今年3月，FCC依據2019年一項保護美國電信網路的法律，認定5家中國企業對美國國安構成威脅。

這5家公司包括先前提到的華為技術有限公司與中興通訊，還有海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。