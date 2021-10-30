疫情不便？內外受敵？ 近700天不出國 習近平視訊G20

中國國家主席習近平10月25日在北京人民大會堂，透過視訊會見聯合國秘書長古特瑞斯。(新華社)

中國 國家主席習近平 確定不會前往義大利羅馬參加G20峰會。外交部發言人華春瑩29日宣布，習近平將在北京以視訊方式出席10月30日至31日舉行的二十國集團（Ｇ20）領導人第16次峰會並發表重要講話。

習近平上一次出訪是去年1月17日前往緬甸進行國事訪問。在新冠肺炎疫情 爆發後，習近平迄今已經684天未再踏出國門一步，近來引起國際輿論關注與討論。

BBC中文網早前曾報導，疫情或許是習近平不出國外訪的重要因素之一，但中國和美國等發達國家之間分歧巨大進入「冷和平」狀態，這種狀態也不會因為首腦的國事訪問而改變。

對於習近平一直未出訪的原因，聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗表示，疫情下的健康風險，一定是習近平本人和中國政府的重要考慮。

但西澳大學政治與國際關係副教授陳傑認為，最直接的原因是疫情導致的不便，但疫情的原因已經越來越不成立，因為主要西方國家領導人今年都在出訪。

自由亞洲電台報導，外界對習不出訪有諸多揣測，有一說法與習的健康有關，另一說法指，去年起中共情治體系多名特務頭目被肅清，孫力軍和傅政華落馬，中共內部政治鬥爭仍然激烈。

哈佛大學政治學博士、前中國國務院國際問題中心研究員顧為群指出，來自中共外交體系的消息透露，疫情爆發後中共中央政治局就疫情期間的外交工作有明確的政策指示，中共2022年20大召開的期間內，除了俄羅斯和朝鮮外，習近平本人不對其他國家和地區出訪。決定是鑒於當前國際政治複雜，國內兩面人的清肅工作還在攻堅階段，不出訪是出於對習近平的政治安全保衛。

紐約城市大學政治學教授夏明認為，中國近年被西方社會群起攻之，新冠疫源問題成眾矢之的，減排又未見成效，加上20大前國內政治風雲萬變，均令習不願冒險。