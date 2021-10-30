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對美「中國行動計畫」焦慮 華裔科學家：涉種族歧視

中國新聞組／北京30日電
美司法部推動「中國行動計劃」，近一半華裔科學家表示受到種族歧視。(路透)
美司法部推動「中國行動計劃」，近一半華裔科學家表示受到種族歧視。(路透)

華裔美國人組成的非營利性會員組織百人會（Committee of 100）和亞利桑納大學（University of Arizona）兩名教授公布一項新的聯合研究項目的結果，其中發現50.7% 在美國的華裔教授／研究人員，對他們受到美國政府的監視感到相當恐懼或焦慮。報告透過數據對美國以國安調查展開的「中國行動計畫」予以回擊，認為有關調查涉嫌種族歧視。 

該項目側重於科學和研究人員中的種族和民族，旨在了解和研究學術界如何受到美國政府對與中國的國際交流限制的影響，特別關注對華裔教授和研究人員的影響。

從近2000份經過驗證的回覆中，抽樣調查的結果顯示，50.7% 在美國的華裔教授／研究人員，對他們受到美國政府的監視感到相當恐懼或焦慮。相比之下，非華裔教授／研究人員的這項比例僅為11.7%。

在與中國合作的研究項目被提前中止的人員中，78.5% 的美國華裔教授／研究人員因為美國司法部的「中國倡議」（China Initiative）有所顧忌，並表示要與中國的合作者保持距離。相比之下，非華裔教授／研究人員的這一比例為27.3%。

在過去三年與中國合作的教授／研究人員中，23.6% 的美國華裔教授／研究人員決定，不讓中國參與未來的項目。相比之下，非華裔教授／研究人員的這一比例為5.8%。

環球時報報導，支持結束「中國行動計畫」的APA Justice負責人表示，這項研究的結果並不令人驚訝。問題是如何處理，「如果想打擊間諜活動，就採取相應的手段懲罰罪犯，但不能進行種族定性」。

美司法部啟動「中國行動計畫」以來，對參加中國高校或科研機構合作的科研人員，包括美國本土科學家和華裔科學家不斷發起調查。

然而，截至今年3月底，美司法部公布的典型案件中絕大部分所指控的罪名都是電信欺詐、虛假陳述、瞞報稅款等等，而非所謂經濟間諜或盜竊商業秘密。許多華裔科學家遭指控後被無罪釋放，但職業聲譽和研究生涯均受到相當大的損害。

與此同時，「中國行動計畫」也在非華裔科學家中營造出恐懼氛圍。

而參與調查的華裔科學家還表示，由於擔心會受到更嚴格的審查，他們會故意不為項目爭取聯邦資金，一些華裔科學家也開始考慮到美國以外不那麼敵對的環境中工作。

華裔 美國 中國

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