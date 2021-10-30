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新聞評論／實力與競爭 美中知識圈爭辯

記者郭崇倫

美中兩國元首9月通話之後，雙邊關係有緩和跡象，雙方氣候變化合作有進展，孟晚舟也獲釋返國，可是關於年底的視訊峰會，自從楊潔篪與蘇利文在蘇黎世會商之後，目前似乎並沒有太大的進展。

對於峰會，雙方各自有堅持的議題，中方是兩清單3底線，台灣問題尤其是重中之重，美方從香港、新疆等人權議題，到貿易、南海等具體問題，也談不完，但是除了羅列具體議題，也有必要務虛一下，對美中知識圈，目前正在爭辯的兩個概念，做一澄清。

美方一再強調「從實力出發」的談判，是大陸最不想聽的，像要以力服人，而不是以理服人；根據中國現代國際關係研究院院長袁鵬的看法，美國不斷強調從實力地位出發，就是希望反駁中方的「東升西降論」，來證明世界還是由美國說了算。中國這麼想，是基於「霸權衰亡論」，尤其自2008年金融危機之後，以美國為代表的西方世界，出現嚴重的體制性危機，總其大成的是川普當選，拜登雖然現在當政，但美國衰象已露，挽回不了頹勢。

冷戰後獨霸 美國揮霍掉機會

美國人雖然拒絕霸權衰弱，但是拜登自阿富汗的不體面撤軍，正是美國加緊戰略收縮的明證，收縮是衰落的必然結果，反過來更加劇衰落，這是霸權的宿命。

美國「外交關係協會」是外交智庫的龍頭，會長哈斯在《外交事務》期刊上發表的「美國優先時代的降臨」文章中強調，其實是美國揮霍了冷戰後獨霸的機會，錯過了重建國際體系的最佳時機，現在的美國不願意花精力與資源去建立新的國際秩序，反而要利用國際秩序坐享其成。

接連兩屆政府，反都強調美國民族主義，川普採行的是淺顯易懂的「美國優先」的口號和理念，拜登「中產階級的外交政策」較為隱晦，但也有類似傾向，國際義務愈來愈無法獲得美國人民支持，下一次海外用兵（也許是台海），就會是美國還剩下多少霸權的嚴重考驗。

歷次衰退 美憑自我糾正復興

不過現在就看衰美國也許為時過早，據現任國安會中國事務主任杜如松的說法，上世紀美國發生過四次衰退主義浪潮，但一次又一次美國「憑著自我糾正能力」都能夠復興，當前美國處於第五次衰退期，最大的挑戰就是中國。

中國領導人雖然反覆強調，中華民族偉大復興，跟是否超越美國、是否取代美國成為世界霸權，沒有必然聯繫，但是杜如松卻認為，近20年來，中國3任領導人江、胡、習，都一直明確將美國定義為中國的主要威脅，把美國當作中國大戰略的重點對象。

這就牽涉到，大陸第二個不想聽到美方提的：「競爭」。在蘇黎世的會議中，楊潔篪就明確指出，反對以「競爭來定義中美關係」。

美中競合難 多國被逼選邊站

拜登政府從1開始，就確立以競爭為主軸的對中政策基調，雖然有所謂「競爭、合作、對抗」的三分法，但是美中之間很難從合作出發，最後取代競爭。

中方也強調要合作「互利共贏」，但細加分析可見，只要基本框架還是競爭，雙方都會擔心合作產生的好處，會對對方更有利，因此很難有合作意願，即使在符合雙方共同利益、符合全球利益的問題上，中美也會傾向於各行其是，而不是協調合作。

而且競爭還會造成兩種副作用，1是「競爭」用詞容易誇大對方行為給自身造成的威脅，使彼此關係陷入「修昔底德陷阱」；其二是中美競爭關係讓人聯想到新冷戰，這引起很多國家緊張和憂慮，逼得必須選邊站。

拜登策略 對中競爭凝聚共識

美方高層不是不知道中方的反對，所以接連拋出一些新的提法，國安顧問蘇利文提出負責任的競爭，或者是之前「有護欄」的管理的競爭，甚至坎伯都提出「不是對抗的競爭」的說法，但是總不能放棄競爭概念，真正癥結在國內。

拜登政府的策略，其實要以對中競爭，來凝聚國內共識，以克服國會的劣勢，「與中國競爭」也容易使得美國國內兩黨，競相在對中政策上，形成比誰更極端、比著更強硬的惡性循環，任何傾向合作的政策，都會不得不面對更多、更大的國內壓力。

據說季辛吉曾說過，中美關係過去靠共同的敵人，現在靠共同的利益，今後只能靠共同的問題。儘管美國視中國為對手，但華盛頓仍需要北京的合作，來應對全球一系列的問題與挑戰，一直講競爭，北京是聽不下去的。

美國優先 中國 拜登

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