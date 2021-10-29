中使館撕丹麥貼有雪山獅子旗選舉海報 被轟觸法

丹麥地方選舉候選人羅登26日在中國駐丹麥大使館外，張貼印有西藏「雪山獅子旗」的競選海報。（路透）

中國 駐丹麥大使館 不滿丹麥地方選舉候選人在使館外張貼代表西藏獨立的雪山獅子旗的選舉海報，先是由使館警衛撕下海報，再發表聲明批評藉選舉之名干涉中國內政，對此丹麥外交部表示，撕除合法張貼的選舉海報，是觸犯丹麥法律的行為。事件令丹麥社會為之譁然。

自由亞洲電台報導，丹麥將在11月16日舉行地方選舉，青年黨候選人羅登（Thomas Rohden）25日以撕毀選舉海報違法為由，向警方報案；他表示，他24日張貼在中國大使館前的十張除了他的照片外還有西藏雪山獅子旗的競選海報，突然不翼而飛，而他認為使館的員工就是海報消失的元兇。羅登為抗議哥本哈根和江蘇省的合作案，在中國大使館前貼了自己和代表西藏獨立的雪山獅子旗的選舉海報。

25日羅登又在推車上裝滿新海報，去大使館前張貼，他說，無須由中國大使館來選擇可以在丹麥張貼哪些選舉海報。

丹麥媒體「獨立報」拍攝的一段視頻顯示，撕下選舉海報的正是大使館的警衛，丹麥自由黨外交事務發言人詹森（Michael Aastrup Jensen）於是要求丹麥外交部召見中國駐丹麥大使展開對話與民主學習。

對此，丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）坦言，若合法張貼的選舉海報遭到撕除，確實是「嚴重問題」，他會靜待警方調查結果出爐，再決定後續該如何處理，並強調，會守護丹麥的價值與原則。

中國駐丹麥大使館則是拒絕回應撕除海報的人是否就是大使館人員，反而發出聲明，堅決反對藉選舉之名和所謂言論自由干涉中國內政，損害中國的主權，破壞中國的領土完整。