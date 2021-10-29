路透：華為100萬美元聘華府說客 向拜登政府遊說

中國電訊設備製造巨頭華為 雖然被美國 政府列入拒絕商務往來的黑名單，卻仍然花費重金在華盛頓聘請重量級說客為其向拜登 政府進行遊說活動。

路透引述兩位不具名人士的消息報導說，華為聘用民主黨籍的重量級說客波德斯達（Tony Podesta）為其向拜登政府遊說，並已經向波德斯達支付了100萬美元(約639萬人民幣)的遊說費用，但是波德斯達本月份提交的一份第3季度的遊說報告只披露華為向他支付了50萬美元的遊說費。

據報導，其中一位消息人士表示，波德斯達尚未披露的華為另外50萬美元的付款將用於10月至12月今年第4季度的遊說活動，並將在明年1月向政府提交今年第4季度遊說報告時對外披露。

現年78歲的波德斯達是華盛頓最著名的說客之一，曾經創辦經營「波德斯達集團」（Podesta Group）遊說公司。擁有60名雇員的該遊說公司鼎盛時期年營收連續7年超過2500萬美元。

波德斯達的弟弟約翰∙波德斯達（John Podesta）曾經擔任克林頓總統的白宮辦公廳主任和歐巴馬總統的顧問，

華為創辦人任正非的女兒、財務長孟晚舟與美國司法部談判並達成「暫緩起訴協議」期間，波德斯達也正代表華為，在華盛頓為華為遊說拜登政府。

路透曾經尋求華為評論，但是沒有立即收到回應。

路透諮詢的律師表示，依據美國的「遊說披露法」，說客或遊說公司只要在一個季度內為委託人工作並收到付款，就必須在那個季度的遊說報告中披露收款金額。這意味著，如果波德斯達在未來三個月繼續為華為從事遊說活動，他實際上是遵守這項法律要求的。

不過這些律師也表示，像華為這樣，在遊說工作尚未進行之時就向說客預付費用頗為少見。

報導說，波德斯達在第三季度的遊說報告中談到，他曾代表華為與白宮討論了「電訊服務以及相關貿易問題」。

根據美國政府的紀錄，華為今年到目前為止已經在公司內部以及外聘的遊說工作上花費了大約342萬美元。