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防中國奪島？ 中智庫：美軍偵察船罕見在東沙近海測繪

記者林則宏／北京29日電
中國智庫發現美軍偵察船25日至26日罕見地在東沙群島近海測繪。（取材自微博）
中國智庫發現美軍偵察船25日至26日罕見地在東沙群島近海測繪。（取材自微博）

華府智庫「新美國安全中心」日前提出的報告稱，解放軍若占領台灣外島如東沙，美國能做出的回應選擇很有限。與此同時，中國大陸則發現美軍偵察船本月25日至26日罕見地在東沙群島近海測繪。因此，中方指稱的上述美軍動態，引發外界聯想。

北京專門從事南海情勢研析的智庫「南海戰略態勢感知」微博公布，25至26日，美國海軍「瑪麗西爾斯」號（Mary Sears）海洋測量船前往東沙群島東南海域進行了一次快速測繪作業，距離東沙島最近僅15.12海里，27日已經駛離至巴士海峽附近。

「南海戰略態勢感知」稱，該船專長是海底地形地貌探測以及海洋氣象水文調查，是南海的常客，但是抵近至東沙群島活動卻十分罕見。

「新美國安全中心」（Center for a New American Security）近期進行的一項解放軍武力奪取東沙群島的兵推顯示，若然解放軍真的發動攻擊，可供美國選擇的應對手段「寥寥可數」。

華盛頓郵報報導，兵推發現，若解放軍攻占東沙，美台很難在不升高危機的狀况下迫使大陸撤退。若採取更激進的軍事回應可能造成戰事升級，這是美台都希望避免的。而且，由於大陸已是經濟強國，美國也難以無限制地制裁。

但據中新社報導，中國國務院總理李克強27日出席第16屆東亞峰會時表示，維護南海和平穩定、維護南海航行和飛越自由符合各方共同利益。中國作為最大的貨物貿易國，60%以上的貨物貿易經過南海，南海和平穩定關乎中國切身利益。

李克強並稱，在中國和東協國家共同努力下，南海局勢整體保持穩定，航行和飛越自由從未發生過問題。他強調，地區國家為維護南海和平穩定所作出的努力應得到尊重，希望各方支持地區國家把南海建設成為和平、友好和合作之海。

美國 中國 解放軍

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